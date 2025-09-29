Dialva para Vos repite y se alza con el premio "Tapa Reina"
Los locales finalistas en la Semana de la Tapa fueron L’Alfarería; 33400 y La Leyenda
C.G.
El establecimiento Dialva para Vos ha conseguido el primer premio a la "Tapa Reina", por segundo año consecutivo. El segundo puesto ha sido para Gastrochigre La Cantina de Villalegre, y el tercero para Los Fogones de Dani.
Los locales finalistas en la Semana de la Tapa fueron L’Alfarería; 33400 y La Leyenda. La cita, organizada por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), ha celebrado su 20.º aniversario con la venta de 10.156 tapas durante los días de duración del evento gastronómico.
La Semana de la tapa de Avilés contó con la participación de 26 establecimientos, 24 de ellos en la villa y dos en Villalegre –el Yumay y La Cantina de Villalegre.
Como es habitual, con el consumo de cada tapa se podía sellar una casilla en el folleto. Con cuatro marcas y eligiendo la mejor de las elaboraciones degustadas se entraba en el sorteo de cheques regalo para consumir en comercios de la Ucayc, visitas a bodegas o noches de hotel.
