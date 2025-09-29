El equipo de apoyo a la familia de Avilés atendió a 233 menores en situación de riesgo

El Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) atendió el año pasado 233 menores avilesinos de 154 familias, según su memoria de 2024. Estas cifras suponen un ligero descenso respecto a las registradas en el 2023, cuando el equipo de los Servicios Sociales municipales prestó asistencia a 245 menores de 169 núcleos familiares. De los casos del 2024, el equipo de psicólogas y educadoras señaló que dos terceras partes de los casos –aproximadamente el 67 por ciento– contaban con expediente de la Consejería de Derechos Sociales, el cual estaba relacionado con situaciones de negligencia o de sospecha de negligencias por parte de sus cuidadores principales.

El siguiente motivo de seguimiento y asistencia se debió a la incapacidad de controlar la conducta de los menores al cargo. Concretamente, esto supuso el 22 por ciento de los casos, según los Servicios sociales municipales. La mayoría afectaban a adolescentes de entre 12 y 15 años que, junto a la franja de 15 a 18, acumularon el 47 por ciento de las intervenciones.

Menores de 6 a 11 años

"Este año hemos apreciado que ha subido bastante el porcentaje del trabajo con familias con menores de seis a once años, pero el grueso siguen siendo los adolescentes", señaló Begoña Nicieza, educadora del EITAF, equipo que completan la también educadora Remedios Cotarelo y los psicólogos Agustín Lozano y Lorena Suárez.

En concreto, las razones por las que se hace seguimiento a las familias y a los menores radican en las dificultades en la crianza o la necesidad de mejorar la capacidad de madres y padres a la hora de atender a los menores cuando llegan a determinada edad. "A veces, los problemas surgen porque cuesta entender y adaptarse a lo que requieren los menores", añadió Nicieza.

Programas de parentalidad

Para ello, y entre otras medidas, la EITAF lleva a cabo actividades que no sólo tienen como objetivo a las familias que acuden a Servicios Sociales, sino para toda la ciudadanía, como puede ser el Programa de Parentalidad, en el que se trabaja la prevención y la mejora de las competencias familiares para una crianza desde un modelo de buenos tratos.

"Se trata desde la visión de una intervención comunitaria, nuestra principal apuesta", abundó Lozano, que detalló que la prioridad es "prestar un apoyo a la sociedad como equipo especializado, pero también a otros servicios o entidades". Así, señalaron la coordinación y colaboración con el Salud, Educación y Justicia, pero también con "todo el tejido asociativo", como una estrategia que "facilita el trabajo con los menores".

Nivel económico

El Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) fue creado en el año 2000. Su labor, intervención y contacto directo con familias y menores de Avilés a los que hacen seguimiento y prestan apoyo en las necesidades que manifiesten. Sin embargo, todo lo relacionado a Servicios Sociales ha contado, históricamente, con el estigma de estar dedicado a un perfil concreto de usuarios por razones económicas o psicosociales, entre otras. Desde el equipo avilesino, por contra, desmienten esta creencia y afirman que "es algo generalizado que puede suceder en cualquier entorno independientemente de su nivel económico".

Problemas globales

"En los últimos diez años se han normalizado las dificultades en la crianza en todas las clases económicas y educativas", señalaron las psicólogas y educadoras, que destacaron que, gran parte de la detección y captación de los casos se hace a través de los centros educativos. "Los problemas en la crianza son globales. Es importante romper con el estigma de que Servicios Sociales está para un determinado perfil. Cualquier familia puede requerir apoyo", concluyeron.