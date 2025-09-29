Esta es la escuela rural asturiana donde los niños acuden con tupper para facilitar la conciliación: "Cuando un cole se cierra, un pueblo muere", señala la directora Verónica Pascual

Una remodelación integral y un nuevo servicio de ludoteca con "tupper" son las grandes novedades de los centros educativos de La Callezuela (Illas) y Naveces (Castrillón), que junto a la sede castrillonense de Pillarno, conforman el Colegio Rural Agrupado (CRA) Illas-Castrillón. Para el curso que acaba de dar inicio esta misma semana, la escuela rural cuenta con unos 120 estudiantes repartidos en ambas sedes: 50 en la capital illense, 41 en Pillarno y 32 en Naveces. Precisamente, este último experimentó un incremento en las matrículas, sumando media docena a las 25 existentes el curso anterior, algo que ha sido celebrado por parte de la dirección del centro y de las familias, para algunas de las cuales este incremento "garantiza la buena salud a largo plazo del CRA".

La implementación del servicio de madrugadores llegó al centro como una forma de facilitar la conciliación familiar de las familias. Esta iniciativa se lleva a cabo desde este mes en el edificio adyacente al colegio, la antigua casa de maestros, la cual fue reacondicionada y adaptada a las necesidades del alumnado con un espacio de comedor, otro de actividades y una pequeña biblioteca. Entre otras labores, el Ayuntamiento de Castrillón pintó el interior de la instalación, se sustituyeron ventanas rotas y tapiadas y se instaló un fregadero y un termo eléctrico.

Una nevera, una tostadora, un exprimidor

Tras las solicitudes de los familiares, el Ayuntamiento de Castrillón incluyó al centro de Naveces en el servicio de madrugadores. Además, se implicó al taller de dinamización para prestar servicio al alumnado que comiese en la escuela. Pero no fue todo, y es que a ello se sumó la colaboración de la AFA (Asociación de Familias de Alumnos) de reciente creación, quien donó la nevera, la tostadora y un exprimidor de frutas, mientras que el centro se encargó del mobiliario. "Ha sido una absoluta y modélica colaboración entre Ayuntamiento, dirección del centro, familias y taller de dinamización", señaló la concejala de Educación castrillonense, Rosa Rubio.

Satisfacción entre las familias

"Las familias teníamos una necesidad para poder conciliar la vida laboral y familiar", declaró Guus van Schijdel, holandés y padre de dos estudiantes del centro, que señaló que la falta de un servicio de madrugadores impedía que muchas de las familias interesadas en matricular a sus hijos en el centro "no se apuntaban". "Como teníamos pocos alumnos no teníamos derechos a los servicios del comedor. La reducción de alumnos lo dificultaba aún más", abundó Van Schijdel. Y es que para poder contar con comedor, los colegios deben contar con al menos ocho escolares diarios para garantizar el servicio, algo "casi imposible" en Naveces.

Por su parte, Lucía Fernández, madre de un alumno de siete años que lleva ya cuatro en la escuela, concordó con Van Schijdel, ya que señaló que la dificultad para conciliar “era una realidad con la que ya convivíamos” pero que “para mucha gente era una razón para no matricular a sus hijos”. En ese sentido, Fernández apuntó que “residentes de la zona, que estaban interesados en venir, optaban por acudir a Piedras Blancas o Avilés por comodidad. Ahora, por suerte, hemos conseguido la ludoteca y ha salido redondo”.

Además, Fernández mostró su convicción porque la nueva medida para facilitar la conciliación "da garantía y tranquilidad" a las familias, que se muestran confiadas de que el centro "tiene asegurado la estabilidad". "En el futuro se puede dar otro ciclo negativo, pero ahora la escuela tiene más argumentos. Lo peor ya pasó, pero hay que ser realistas y tener en cuenta que en el futuro pueden venir mal dadas y habrá que seguir luchando".

Este servicio de ludoteca en colaboración con el taller de dinamización estará en funcionamiento hasta mediados de diciembre. A partir de ahí, la dirección del CRA y las familias deberán buscar alternativas, una de las cuales podría pasar por subvencionar desde la AFA parte del coste del servicio.

Un colegio con acento internacional

El centro del CRA Illas-Castrillón en Naveces, además, acoge además a un porcentaje elevado de estudiantes llegados de otros territorios. Una media docena de niñas y niños de la escuela vienen de familias originarias de Estados Unidos, Alemania, Francia o República Dominicana. "Para la cantidad de niños que hay en el centro es un porcentaje bastante elevado, sobre todo en comparación con otras escuelas urbanos", apuntó Borja Riesgo, jefe de estudios del CRA, quien señaló que uno de los posibles motivos es el "espectacular entorno" en el que se ubica la sede de Naveces, con playas cercanas y un estilo de vida tranquilo, pero sobre todo por un servicio más cercano al alumnado. "Cada profesor tiene un número de alumnos más reducido que en otros colegios, por lo que la calidad educativa que se ofrece aquí es muy alta", añadió Riesgo.

Para las familias, esa es precisamente la clave. "Uno de los criterios más importantes para nosotros era la escuela", aclaró Van Schijdel, que ratificó que tanto a él como a su pareja "nos gustó mucho la ubicación y el concepto de tener aulas reducidas". El estilo de vida, menos frenético que en la ciudad, también tuvo importancia. "Nos gusta un entorno tranquilo y pensamos que esta decisión iba a ser beneficiosa para los niños", concluyó.

Precisamente, ese interés del neerlandés por un entorno “tranquilo” y con atención cercana a sus hijos es algo que refrendó Verónica Pascual, directora del CRA, quien es a su vez madre de una alumna del mismo colegio y que señaló que, desde hace años, las escuelas rurales son un foco de interés para muchas familias. “Combinar diferentes edades es un mismo grupo es algo muy enriquecedor que mejora el aprendizaje”, apuntó Pascual, que como directora y madre afirmó que "no me equivoqué eligiendo este centro para mi hija".

Cuidar lo rural

En ese sentido, Pascual también lanzó una petición al Principado: "Se habla de cuidar el rural, pero hay que hacerlo de verdad. Eso pasa por garantizar la vida de los colegios. Cuando se cierra una escuela en un pueblo, el pueblo muere". Y precisamente en el CRA Illas-Castrillón han sabido revitalizarlo, pasando de 80 estudiantes repartidos en ocho centros cuando se fundó a inicios de los años 90, hasta los más de 120 actuales en las tres sedes actuales. Además, se logró alcanzar un pico de entre 160 y 170 escolares.

Para Pascual, la implementación de la ludoteca y comedor con tupper ha sido "clave" para garantizar la supervivencia del colegio. Y los datos hablan por sí solos: en 2024 se matriculó un sólo alumno, mientras que este año fueron nueve. Y el objetivo es seguir atrayendo estudiantes, puesto que, como indicó Pascual, "mucho alumnado que corresponde a nuestro centro está en colegios de Piedras Blancas o Avilés. Es fundamental para nosotros seguir trabajando en este sentido".