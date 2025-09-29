Todo listo en Avilés para el alistamiento de Pedro Menéndez, este fin de semana: así será la recreación histórica en la ciudad
La asociación de vecinos que lleva el nombre del ilustre marino ha elaborado un completo programa, en el que cuentan con la participación de grupos de recreación histórica de Cantabria y Valladolid
M. M.
Ya está todo listo para la undécima recreación histórica que repasará el alistamiento que Pedro Menéndez realizó en las jornadas previas a su viaje a las Américas, allá por el siglo XVI. La cita será este primer fin de semana de octubre, desde el día 3, viernes, al domingo 5.
La asociación "Pedro Menéndez" ha elaborado un completo programa, similar al del pasado año al contar de nuevo con la participación de grupos de recreación histórica de varios puntos del país como Cantabria y Valladolid. Pilar Rodríguez, presidenta de "Pedro Menéndez", apeló a la juventud para que la recreación tenga continuidad en años venideros.
El papel de Pedro Menéndez recae de nuevo en el actor Pablo Castañón, apoyado por el elenco de José Rico Producciones. La recreación analiza varios pasajes como la mesa de los mareantes en la que el marino avilesino explicó a los marineros su empresa de atravesar el océano Atlántico, también habrá tiempo para repasar el relato histórico de la reunión del Adelantado con la nobleza y los comerciantes de la época, entre otros. Las danzas renacentistas volverán a formar parte de un intenso programa al que se sumará el grupo de baile tradicional "Ximielga la saya".
- El gran proyecto del 'nuevo Avilés': industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)
- Una conocida charcutera de Avilés enseña a elegir el mejor jamón mirando el color de las bridas: 'No, no son decorativas
- Buenas noticias para los vecinos de Corvera: el Ayuntamiento podrá actuar (por fin) en el campo de golf de Los Balagares, tomado por el plumero de la Pampa
- Condenan a Gozón a pagar 3,7 millones a Asturagua por obras sin abonar
- Avilés crece hacia la ría: la ciudad pone fechas a la ampliación del Parque Tecnológico, que tendrá sendas ciclistas, pistas deportivas y cafeterías a ras del Niemeyer
- El casco histórico de Avilés se mueve a ritmo del jazz callejero del festival Fifty-Fifty
- El precio medio de una vivienda en Avilés sigue subiendo y no para: aumentó un 12% en el primer semestre del año
- Las obras para la construcción del nuevo bar del cabo Peñas ya tiene plazo de ejecución