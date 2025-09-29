Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una marea de niños acompaña a San Telmo en La Arena

La procesión marinera volvió a reunir a cientos de personas, muchas de ellas jóvenes

N. M.

La Arena

Las tradiciones es algo que se va pasando de generación en generación, para que no se quede en un recuerdo y se pueda mantener su llama viva. En La Arena pueden presumir que la devoción por San Telmo tiene el relevo más que asegurado. Una marea de niños , vestidos, como es habitual, de marineros; acompañó ayer por las calles del pueblo sotobarquense a uno de los santos de culto de la villa marinera. No faltaron, además, cientos de personas que siguieron los pasos de una multitudinaria procesión en la que también salieron la Virgen del Carmen y la de Covadonga, además de una larguísima red de pesca y varios aparejos. Al llegar al frente de la rula, se hizo una ofrenda floral en la que participó Marián Flórez, concejala de Educación, Festejos, Turismo y Participación Ciudadana, además de la Guardia Civil. Ambos tiraron al agua un ramo de laurel mientras sonaba la sirena de la citada rula.

Aunque la procesión marinera fue el momento más importante y emotivo de la jornada, el día estuvo lleno de actividades en La Arena. Tras los actos religiosos tuvo lugar, frente a la rula, una sesión vermú de cerca de dos horas a cargo de "Grupo Marfil". Además, a partir de las 19 horas la misma agrupación se encargó de amenizar la romería, la última de unas fiestas, las de San Telmo, que arrancaron el pasado viernes. También se reveló el ganador de una cesta de marisco.

