La odisea de un club de hockey de Salinas: horas de viaje para jugar y entrenos en Mieres

"Este ‘finde’ nos levantamos a las cinco de la mañana para ir a jugar. Es una matada, pero vale la pena", reconoce Javi García, presidente y entrenador del Knight Castrillón. Este equipo de hockey, nacido en 2019, tiene que hacer auténticas odiseas cada vez que sale a competir. Al no haber suficientes equipos en Asturias, el cuadro castrillonense viaja a tierras gallegas para jugar, con toda la inversión, tanto en dinero como en tiempo, que ello conlleva. Además, tampoco pueden jugar como local en su casa, ya que en Castrillón no hay ninguna pista homologada para competir. Entrenan en el polideportivo de Salinas, pero no cuentan con vallas en el borde de la pista. "Es como jugar a pádel sin cristalera", señala el castrillonense. A pesar de todas las dificultades, es un club en crecimiento y que poco a poco suma cada vez más fichas federativas. "Subimos a un ritmo del 30%, estamos muy satisfechos", reconoce su presidente, que destaca el trabajo que hacen las familias para que todo siga adelante.

Todo nació en 2019, poco antes de la pandemia. De aquella había cuatro niños y tres familias dentro del club, pero, tras superar el covid, pronto se llegaron a los diez jóvenes. Este año, como explica García, han llegado a las treinta fichas, récord de su corta historia. Una de las peculiaridades del Knight Castrillón es que pueden compartir pista, como se ha visto este fin de semana, niñas de doce años con mujeres de más de treinta. "Es una liga que si que es verdad que hay contacto entre las jugadoras, pero nunca se pasa a la agresividad. Tanto los equipos como los árbitros lo tenemos muy claro", señala el presidente, que también ejerce como entrenador del equipo senior.

¿Por qué el Knight Castrillón compite en Galicia? "En Asturias tan solo hay cuatro equipos, y no todos tienen plantillas en todas las categorías. Es un deporte que no tiene mucha gente. Hace dos años nos surgió la oportunidad de unirnos a la liga gallega, que es la que por cercanía nos queda más a mano, y decidimos aceptar. Además, por nivel es a la que mejor nos adaptamos", explica García que, para tomar la decisión, tuvo en cuenta la opinión de sus jugadoras, ya que al final son las que deben hacer, y costear, los viajes. Este curso, como novedad, todo apunta que podrán tener un equipo de alevines que también competirá en la comunidad vecina.

Aunque pasean el nombre de Castrillón por diferentes ciudades gallegas, lo cierto es que, cuando ejercen como locales, lo hacen más de sesenta kilómetros de distancia, en concreto en Santa Cruz de Mieres. Allí van cada quince días a entrenar, porque en Castrillón no hay una pista homologada en la que poder competir. "Hace unos años hubo un proyecto para atechar una pista, que iba a ser de asfalto y se le pondría encima suelo patinable, pero la idea se quedó en eso, en un proyecto. No hemos vuelto a saber nada del tema", lamenta García. Ellos, mientras, se centran en disfrutar de su pasión, aunque tengan que hacer grandes kilometradas para poder disfrutar de ella.