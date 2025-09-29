Organizan un concurso solidario de pintura
Está abierto ya el plazo para participar en el II Concurso solidario de pintura organizado por la Mancomunidad turística Comarca de Avilés con la colaboración del Rotary Club Balagares. El tema: lavaderos, fuentes, iglesias, senderos y paisajes de Avilés, Corvera, Castrillón e Illas. La inscripción solidaria es de 10 euros. Los premios suman 1.400 euros en total.
