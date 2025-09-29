Pavo salvaje, carne de venado y sopa de tortuga: así era la cena de acción de gracias de Pedro Menéndez que los avilesinos repiten este sábado

La recreación del alistamiento de Pedro Menéndez, organizada cada otoño en Avilés, se incorpora al calendario nacional de recreaciones históricas tras el reconocimiento de la AEFRH. Con apenas una década de vida, la cita ha logrado implicar a cientos de figurantes, actores y vecinos, llenando de historia viva los barrios de Sabugo y Carbayedo durante el primer fin de semana de octubre.

Así, este sábado, la Asociación Aunando Fronteras organiza la cena de acción de gracias recordando el primer banquete que Pedro Menéndez compartió con los nativos americanos, en agradecimiento, después de la fundación de la ciudad de San Agustín de la Florida en 1565. Antes de la cena, se podrá disfrutar de un concierto de música tradicional a cargo del grupo asturiano "Serendengue", un grupo de mujeres nacido en 2023, fruto de la pasión compartida por la percusión tradicional asturiana. En estos dos años, han transformado su experiencia como alumnas en un proyecto colectivo que enlaza con la tradición ancestral que lleva siglos resonando en nuestra cultura, para darle hoy una nueva vida desde una mirada contemporánea. Los sones de las panderetas ya animaban las fiestas y acontecimientos populares en el siglo XVI y el próximo sábado recrearemos ese ambiente festivo en la cena de Acción de Gracias.

La música dará paso a la cena de Acción de Gracias que recreará el momento histórico del banquete que compartió Pedro Menéndez con los nativos timucua, después de la ceremonia de la fundación de San Agustín de la Florida y en agradecimiento por la ayuda prestada al Adelantado para ese fin. En este contexto histórico, recordaremos las viandas que aportaron los españoles y las que aportaron los nativos americanos, para ese banquete.

Las viandas que se degustaron, según los historiadores, fueron las ofrecidas por los propios nativos: pavo salvaje, carne de venado, sopa de tortuga, maíz, frijoles y calabaza. También los españoles ofrecieron sus mejores manjares, cocido de garbanzos y de lentejas, carne de cerdo, pan, bizcocho y vino tinto de Sabugo y de Canarias.

Como cada año, colabora con Aunando Fronteras la asociación de Vecinos Avilés-Centro con varios de sus miembros vestidos de la época. Y se contará, como es habitual, con los recreadores José Antonio Vicario y Jesús Montero y el actor Pablo Castañón representando al marino Pedro Menéndez. La cita es a las 21.00 horas en el Lar Gallego de Avilés.