Otro portavoz del PP de Gozón que dimite, y ya van tres este mandato

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gozón, Cristino González, ha dejado la portavocía y la concejalía del grupo municipal, aunque continúa como miembro de la Junta Local. Se trata del tercer líder de la oposición en el concejo gozoniego en lo que va de mandato. El partido, por su parte, ha anunciado que abordará una "profunda reforma organizativa".

Cristino González, ha aducido "motivos personales" para dejar sus cargos en el Ayuntamiento de Gozón. Llegó a la portavocía el pasado mes de junio para sustituir a Florentino Cuétara, quien a su vez había ocupado el cargo cuando Ramón Braña partió a Portugal para emprender una nueva aventura profesional al frente de un hotel de lujo en Gaia (Oporto).

El PP ha anunciado en un comunicado que en los próximos días se designará un nuevo concejal y portavoz municipal. También añade que "en los próximos días se producirá una profunda reforma organizativa del Partido Popular de Gozón, con la incorporación de nuevas personas, con perfiles profesionales y gran experiencia de gestión para trabajar y colaborar en el día a día con el actual grupo municipal".

Lejos de explicar el caos que vive el PP de Gozón, el partido se limita a indicar que su "reforma organizativa supone un cambio sustancial en la política del partido para hacer frente al 'caos organizativo' que actualmente preside el Ayuntamiento de Gozón", en referencia al gobierno local.

Pone el PP como ejemplo la reciente sentencia que condena al Ayuntamiento al pago de 3,7 millones, más los intereses legales desde 2016, lo que supone otros 1,3 millones. "Como resumen la nefasta gestión política y administrativa del Ayuntamiento, supone una 'multa' de 5 millones de euros que van a pagar todos los habitantes de Gozón", afirma el partido en su comunicado.

A la vez, el PP confía en que en un futuro Cristino González se pueda reincorporar como vocal de Participación Ciudadana.