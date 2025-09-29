La San Cruz da la mano a la enfermedad mental

Decía hace apenas unos días José Iván Álvarez Heres, presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de Avilés, que el colectivo había entregado a diferentes colectivos sociales más de 8.600 euros en lo que va de año. Pues ahora suman unos 5.000 euros a dicha cantidad, que ha sido lo recaudado en la noche del sábado en una gala a favor de Afesa, que es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias. El donativo se entregará el próximo 4 de octubre, día de San Francisco.