La San Cruz da la mano a la enfermedad mental
La Hermandad recauda unos 5.000 euros a favor de Afesa, que serán entregados el 4 de octubre
M. M.
Avilés
Decía hace apenas unos días José Iván Álvarez Heres, presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de Avilés, que el colectivo había entregado a diferentes colectivos sociales más de 8.600 euros en lo que va de año. Pues ahora suman unos 5.000 euros a dicha cantidad, que ha sido lo recaudado en la noche del sábado en una gala a favor de Afesa, que es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias. El donativo se entregará el próximo 4 de octubre, día de San Francisco.
