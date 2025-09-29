El secreto del mantecado de Avilés, ahora como experiencia inmersiva

El Mantecado de Avilés sale a escena. Una nueva experiencia inmersiva gastronómica repasará, en forma de recreación histórica con motivo del Alistamiento de Pedro Menéndez, los hitos del dulce más emblemático de la ciudad.

La presentación tendrá lugar este viernes, 3 de octubre, a las 13.00 horas, en el hotel Palacio de Avilés, y contará con la presencia de Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Raquel Ruiz, su homóloga de Turismo.

Así, con motivo del reciente reconocimiento de la recreación histórica del Alistamiento de Pedro Menéndez de Avilés por parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas (AEFRH), el Ayuntamiento, en colaboración con el Palacio de Avilés y La Avilesina, presentará la muestra escénica "El Secreto del Mantecado de Avilés", una nueva experiencia turística y gastronómica de la ciudad.

Un viaje escénico por la historia del dulce

La demostración —abreviada para esta jornada— recreará, con formato teatral, el viaje histórico del dulce más emblemático de la ciudad: desde sus orígenes y leyendas hasta su glaseado final, cerrando con la degustación del mantecado original.

Al acto está previsto que acudan, además de representantes institucionales del Ayuntamiento de Avilés: Antonio Madrid Fernández, presidente de la AEFRH y Quintín Correas Domingo, managing director del Itinerario Europeo “Ruta del Emperador Carlos V”.

El público podrá disfrutar de una vienvenida teatral a cargo de una confitera de época, el encuentro con los “marqueses” del Palacio, que narrarán la historia del edificio, curiosidades y leyendas y se montará para la ocasión un micro-museo didáctico en clave escénica sobre la evolución del mantecado y la Fiesta de El Bollo.

Asimismo, se ha preparado un showcooking comentado del mantecado verdadero y habrá una degustación final.

Recreación histórica

La recreación del alistamiento de Pedro Menéndez, organizada cada otoño en Avilés, se incorpora al calendario nacional de recreaciones históricas tras el reconocimiento de la AEFRH. Con apenas una década de vida, la cita ha logrado implicar a cientos de figurantes, actores y vecinos, llenando de historia viva los barrios de Sabugo y Carbayedo durante el primer fin de semana de octubre.

Así, este sábado, la Asociación Aunando Fronteras organiza la cena de acción de gracias recordando el primer banquete que Pedro Menéndez compartió con los nativos americanos, en agradecimiento, después de la fundación de la ciudad de San Agustín de la Florida en 1565. Antes de la cena, se podrá disfrutar de un concierto de música tradicional a cargo del grupo asturiano "Serendengue", un grupo de mujeres nacido en 2023, fruto de la pasión compartida por la percusión tradicional asturiana. En estos dos años, han transformado su experiencia como alumnas en un proyecto colectivo que enlaza con la tradición ancestral que lleva siglos resonando en nuestra cultura, para darle hoy una nueva vida desde una mirada contemporánea. Los sones de las panderetas ya animaban las fiestas y acontecimientos populares en el siglo XVI y el próximo sábado recrearemos ese ambiente festivo en la cena de Acción de Gracias.

La música dará paso a la cena de Acción de Gracias que recreará el momento histórico del banquete que compartió Pedro Menéndez con los nativos timucua, después de la ceremonia de la fundación de San Agustín de la Florida y en agradecimiento por la ayuda prestada al Adelantado para ese fin. En este contexto histórico, recordaremos las viandas que aportaron los españoles y las que aportaron los nativos americanos, para ese banquete.

Las viandas que se degustaron, según los historiadores, fueron las ofrecidas por los propios nativos: pavo salvaje, carne de venado, sopa de tortuga, maíz, frijoles y calabaza. También los españoles ofrecieron sus mejores manjares, cocido de garbanzos y de lentejas, carne de cerdo, pan, bizcocho y vino tinto de Sabugo y de Canarias.

Como cada año, colabora con Aunando Fronteras la asociación de Vecinos Avilés-Centro con varios de sus miembros vestidos de la época. Y se contará, como es habitual, con los recreadores José Antonio Vicario y Jesús Montero y el actor Pablo Castañón representando al marino Pedro Menéndez. La cita es a las 21.00 horas en el Lar Gallego de Avilés.