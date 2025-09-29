La sidra casera de Los Llanos triunfa en el III Concurso de Gozón

El parque Zapardel de Luanco se convirtió este domingo en un gigantesco chigre en el que se escanciaron cientos de litros de sidra. El motivo fue la celebración del tercer Concurso de Sidra Casera de Gozón, que contó con la participación de hasta 34 sidras distintas y en el que, finalmente, se alzó como gran vencedora la de Los Llanos, de Santolaya, que fue galardonada con un trofeo, un diploma, una barrica de castaño, 150 litros de sidra y una cena para dos personas –en la imagen, los ganadores–. Durante la jornada de degustación se sirvieron más de 7.000 culinos y participó también la Asociación de Sidra Casera de Piloña, que acudió como invitada al concurso.