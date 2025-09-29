Soto del Barco acogerá una exposición contra el genocidio en Palestina

La Casa de la Cultura de Soto del Barco, situada en la avenida de los Quebrantos de La Arena, acogerá, a partir del 3 de octubre, una exposición itinerante y multidisciplinar de artistas asturianos. Con esto se busca visibilizar, apoyar y tomar conciencia del sufrimiento del pueblo palestino y el compromiso que tiene el Ayuntamiento del concejo con la causa.

Además de la exposición, durante los días que esté la muestra abierta, que será hasta el próximo 10 de octubre, el espacio realizará también otras actividades. El 3 de octubre, día de su inauguración, se podrá escuchar, a partir de las 19 horas, una charla sobre la amnistía internacional. Al día siguiente, el sábado 4, se hará un taller de baile Dabke, una danza folclórica colectiva, popular en países como Líbano, Palestina, Siria y Jordania, que significa "golpe de talón" o "zapateado" y se caracteriza por una línea de bailarines que, tomados de las manos u hombros, ejecutan pasos rítmicos, zapateados y saltos, guiados por un líder, a menudo en celebraciones como bodas y festivales. El viernes 10, día de la clausura, se dará un recital de música y poesía.