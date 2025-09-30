Agotadas las entradas para la tercera función de "1936"

La tercera función de "1936" ha colgado también el cartel de no hay entradas. La obra dirigida por Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y el propio Andrés Lima tenía programada el tercer pase para el viernes 21 de noviembre.

"Tras el lleno absoluto de las dos primeras representaciones, la demanda llevó a programar una tercera función que también ha agotado todas sus localidades en tiempo récord, confirmando así el interés del público por esta coproducción del Centro Dramático Nacional, Check In Producciones y El Terrat", anunció el Centro Niemeyer.