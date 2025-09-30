Arranca la millonaria modernización de la depuradora de Maqua: este es el presupuesto y plazo de obra

La millonaria obra de reconstrucción, ampliación y modernización de la depuradora de Maqua ya ha comenzado, según confirmó ayer a este diario Facsa, que es la compañía que encabeza la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Espina Obras Hidráulicas y Alvargonzález Contratas, adjudicataria de los trabajos. El contrato, que roza los 60 millones de euros, estable un plazo de ejecución de 36 meses, de los que 30 se corresponden con las labores de obra civil y seis son de periodo de pruebas. Es decir, la nueva depuradora se prevé que esté finalizada y en funcionamiento allá por finales de 2027 o primeros de 2028.

La actuación ha comenzado "con la fase de implantación de obra". Esto es: "Incluye la instalación de casetas de obra, la conformación de los equipos técnicos y operativos así como la incorporación progresiva de personal de apoyo", explicó una portavoz de Facsa. Y agregó al respecto: "Estas actuaciones preliminares son imprescindibles para asegurar la adecuada coordinación y el correcto desarrollo de las siguientes fases de ejecución".

La depuradora de Maqua en una imagen nocturna, de archivo. / lne

Minuciosa coordinación

La complejidad de la obra obligará a una minuciosa coordinación para garantizar el funcionamiento de la planta durante toda la ejecución, según explicó Facsa y avanzó este diario semanas atrás. Es por esto que se ha diseñado una estrategia de fases muy ajustada, que combina el uso de las instalaciones actuales con la incorporación paulatina de las nuevas. La actuación también se enfrenta a desafíos importantes a nivel arquitectónico como cimentaciones profundas debido a las condiciones del terreno. En total se estima que en este proyecto participarán más de 500 profesionales especializados de distintas áreas.

Tamaño

La actual estación depuradora de Maqua ocupa una superficie aproximada de 118.000 metros cuadrados y en la actualidad recibe las aguas residuales de los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera y Gozón, siendo las aguas tratadas transportadas a través del emisario submarino de Xagó hasta su vertido al mar Cantábrico. El objetivo de la obra, según consta en los pliegos del Ministerio, "es la mejora y ampliación de las instalaciones de la Estación depuradora y el desarrollo de actuaciones adicionales necesarias para el tratamiento de su agua residual de muy alto contenido salino".

También se acondicionarán las instalaciones para el tratamiento de olores, motivo de queja recurrente por parte de los vecinos de la zona, especialmente de la parroquia de Laviana.

Cúpula de la depuradora de Maqua. / LNE

Obstáculos

La contratación del proyecto y obra para mejora de las instalaciones de la EDAR de Maqua, y para las actuaciones adicionales necesarias para el tratamiento de su agua residual de muy alto contenido salino, salió a licitación a finales de diciembre de 2020 en 39,4 millones de euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 34 meses (cuatro para el proyecto y 30 para la obra), tras años de espera por falta de presupuesto. Como informó este diario, optaron al concurso once candidatos y la mejor puntuación la obtuvo la UTE formada por Acciona Construcción y Acciona Agua. El Ministerio para la Transición Ecológica publicó a principios de aquel mayo las ofertas económicas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y pasaron los meses sin que se publicase propuesta definitiva de adjudicación. LA NUEVA ESPAÑA de Avilés desveló en agosto de 2021 que la adjudicación de la obra estaba en el aire porque los terrenos necesarios para proceder a reformar y ampliar la EDAR de Maqua se hallaban adscritos a zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, lo cual constituía un obstáculo a su libre disposición para el uso pretendido. Entonces la urgente actuación quedó sin fecha en el calendario. Dos años después salieron de nuevo a licitación las obras: pero con un presupuesto más generoso de casi 60 millones de euros. Ahora comienza, al fin.