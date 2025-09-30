Cerca de un centenar de ideas para rebautizar a la "Monstrua": así avanza el concurso convocado por Favila y LA NUEVA ESPAÑA

La estatua conocida como "La Monstrua" en Avilés está en proceso de ser renombrada, ya que la denominación "Monstrua" se considera "agresiva" y de falta de "dignidad". El proceso de cambio de nombre se inició en abril de 2024, tras la aceptación del artista Favila, autor de la escultura, y la propiedad del hotel que encargó la obra, la cual pertenece a la familia Antuña García-Fonteríz.

Así que Favila, de acuerdo con LA NUEVA ESPAÑA, se ha embarcado ahora en un concurso de ideas para el "rebautizo". "Todos en Avilés tenemos apodos, también debe tenerlo Eugenia", reclama. Y a esa se ha sumado este diario, que desde principio de mes ha comenzado a recibir las ideas que se tienen para renombrar a Eugenia Martínez Vallejo, que es el nombre original de la escultura bautizada como "la Monstrua".

Primeras propuestas

La fecha límite para enviar propuestas al correo electrónico lne_aviles@epi.es concluye a las 00.00 horas de este 1 de octubre y los interesados aún pueden hacer llegar la suya poniendo en el asunto: "Eugenia busca apodo".

De entre el cerca de un centenar de ideas recibidas desde que se abrió el concurso existen todo tipo de propuestas, algunas vinculadas al origen de la niña Eugenia Martínez Vallejo y, otras, en clave netamente avilesina. Lo que ha evidenciado esta iniciativa es la originalidad de los avilesinos para renombrar a la popular escultura. Hay quienes han optado por humanizar al personaje con denominaciones desde "la neña" o "la guaja" a "la xanina de Avilés", entre otras muchas.

El regalo

Un jurado –incluido el propio Favila– elegirá el mejor apelativo, el que irá a la peana de la escultura, en el cruce de las calles de Carreño Miranda y la Estación. El ganador se llevará a casa una pequeña maqueta de la estatua, que se entregará en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA en una fecha que se dará a conocer próximamente a través de las páginas de este diario y en su edición digital: www.lne.es/aviles.

La opinión del Prado

El coordinador general de conservadores de la Museo Nacional del Prado, Víctor Cageao, proclamó en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA: "Ni a mí, ni al Museo del Prado, nos gusta la denominación de ‘La Monstrua’. Es un poco agresiva para una niña". Así fue que decidieron nombrar el cuadro "simplemente", se lamentaba Favila, "Eugenia Martínez Vallejo, vestida". Y eso, al autor no le acaba de convencer. De ahí la iniciativa en marcha.