La ciudad, sede esta semana del foro "Vivir más, vivir mejor"

Las personas mayores serán las protagonistas de las actividades organizadas en la ciudad hasta el próximo 3 de octubre y que forman parte del programa "Avilés Ciudad Amigable con las Personas Mayores". Su objetivo es incrementar la participación de este colectivo de población en los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, promoviendo el envejecimiento saludable y activo, así como el intercambio generacional. El programa arrancó de manera oficial este lunes en el Centro Social de Mayores de Las Meanas con una exposición que reúne por trabajos manuales realizados por los usuarios de este equipamiento, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de octubre.

Asimismo, el parque de Las Meanas acogerá durante la mañana de hoy un acto de reconocimiento a los mayores de Avilés, consistente en la plantación de un texu y la colocación junto al mismo de una placa conmemorativa. Ya por la tarde se llevará a cabo una visita guiada por el casco histórico, y se inaugurará la exposición "Cuentos con arrugas", con creaciones de la ilustradora Raquel Lagartos para cuentos infantiles de las autoras Aurora Bermúdez Nava e Inés de Lavandera. Se podrá ver en la Factoría Cultural hasta el 20 de octubre.

La actividad central tendrá lugar este miércoles, 1 de octubre, fecha señalada para el comienzo del IX Foro Internacional "Vivir más, vivir mejor", que se celebrará en el Centro Niemeyer organizado por HelpAge International España y el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con Fundación La Caixa. Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge International España, acompañada por Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida a todos los debates, mesas redondas y ponencias de este encuentro que da voz a las personas mayores, a sus problemas e implicaciones para la sociedad.