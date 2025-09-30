El escritor y guionista Rubén Sánchez Trigos, sobre el cine de terror en la Cátedra de Cine de Avilés: "El ‘zombie’ es el gran monstruo de este siglo"

Rubén Sánchez Trigos es una de las voces españolas más autorizadas en el mundillo del cine de terror. Guionista y escritor –ha publicado varias novelas del género–, participó en la tercera jornada del Fantaterror de la Cátedra de Cine de Avilés, en la que arrojó luz sobre los personajes que ayudaron a crear este género cinematográfico en la España de los años 60.

-¿Cuáles fueron los "monstruos" sobre los que se edificó del Fantaterror?

-Hay una variedad enorme. El Fantaterror se centró mucho en los monstruos clásicos que estaban ya en declive, a finales de los 60 y primeros 70. Asociamos el Fantaterror al hombre del lobo de Paul Naschy, a vampiros y vampiresas, sobre todo, porque tienen un alto componente erótico. Sin embargo, bebió de todas las corrientes habidas y por haber con una variedad de monstruos humanos muy importantes que a veces los dejamos al lado. Uno de ellos, muy representativo, es Alaric de Marnac, un tirano que interpretaba, escribía y a veces dirigía a Naschy. Es un tirano de medieval que torturaba y dirigía con mano de hierro a los esclavos, y este es muy representativo. En el fondo, todos tienen en común la idea de un monstruo casi "político-militar" que ofrece una lectura muy interesante, que los creadores no pretendían, pero que enriqueció mucho.

-En su tesis doctoral abordó el cine zombie, que ha vivido un "boom" en los últimos 25 años. ¿A qué cree que se debe?

-El zombie, aunque sea un chiste fácil, muere y nace cíclicamente. Tuvo una primera vida en la cultura popular occidental a principios de los años 20, con toda la ocupación estadounidense de Haití y de las Antillas con el zombie "voodoo". Luego volvió a reconvertirse con los platillos volantes y el zombie alienígena. En el siglo XXI nos toca una resurrección vírica que tiene mucho que ver con terrores no religiosos. Es el gran monstruo de este siglo secular que estamos viviendo y viene a contarnos un poco estos tiempos cínicos, individualistas, donde nadie cree en nada. Dentro de un tiempo hablaremos de otro tipo de zombies y dirán entonces que está muy vigente.

-El público a veces critica que el cine de terror actual asusta, pero no da miedo. ¿Qué hay de cierto?

-No estoy nada de acuerdo. Si da miedo o no, es algo que habrá que discutir mucho para determinar si la función de una buena película de terror es darlo. Hay muy buenas películas de terror que no dan miedo pero nos encantan. Por el contrario, diría que a mí me han dado miedo muchas películas de niños, pero de adultos hay pocas películas que me lo hayan generado. Dos son relativamente recientes, que son "El exorcismo de Emilly Rose y "Sinister", dos películas realmente terroríficas. También el primer "Wreck". Son películas contemporáneas, por lo que vamos a romper una lanza en favor d el cine moderno y confiemos.

-¿Por dónde recomendaría a un neófito adentrarse en el terror?

-No soy nada original, pero creo que la manera en que muchos entramos en el terror fue leyendo una serie de clásicos que no vienen tanto de la literatura gótica. Si es literatura yo creo que hay una serie de clásicos modernos como "Lovecraft King", que son una puerta de entrada segura, porque tienen una habilidad muy natural para conectar con la persona de a pie. Respecto al cine, creo que a la mayoría de la gente que dice que no le gusta el cine de terror, realmente le gusta. Yo recomendaría a este perfil de espectador el remake de "La invasión de los ladrones de cuerpos", del 78, porque es una película de personajes, con una historia de amor y una tensión no resuelta. Es una película realmente terrorífica, que no juega con los clichés si no con pesadillas muy ancestrales como es que las personas que conocemos sean distintas.

