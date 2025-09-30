ExfiAvilés celebra el centenario de la adhesión de Valliniello

La exposición filatélica "Exfiavilés 2025" arrancó este lunes con la inauguración de una muestra en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés, que organiza el Grupo Filatélico Avilesino, hasta el próximo 4 de octubre, y que sirve para conmemorar el centenario de la adhesión de Valliniello al concejo de Avilés. También se rememora la concesión del título de Real al Stadium Avilesino, hoy Real Avilés Industrial. El programa para hoy incluye la puesta en circulación del matasellos especial conmemorativo y una conferencia del historiador y miembro del Ridea Román Antonio Álvarez bajo el título "Valliniello, 100 años: Crónica un retorno". En la imagen junto a estas líneas, un momento de la inauguración de la exposición en el CMAE.