Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ExfiAvilés celebra el centenario de la adhesión de Valliniello

ExfiAvilés celebra el centenario de la adhesión de Valliniello | LUISMA MURIAS

ExfiAvilés celebra el centenario de la adhesión de Valliniello | LUISMA MURIAS

La exposición filatélica "Exfiavilés 2025" arrancó este lunes con la inauguración de una muestra en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés, que organiza el Grupo Filatélico Avilesino, hasta el próximo 4 de octubre, y que sirve para conmemorar el centenario de la adhesión de Valliniello al concejo de Avilés. También se rememora la concesión del título de Real al Stadium Avilesino, hoy Real Avilés Industrial. El programa para hoy incluye la puesta en circulación del matasellos especial conmemorativo y una conferencia del historiador y miembro del Ridea Román Antonio Álvarez bajo el título "Valliniello, 100 años: Crónica un retorno". En la imagen junto a estas líneas, un momento de la inauguración de la exposición en el CMAE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El gran proyecto del 'nuevo Avilés': industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)
  2. Una conocida charcutera de Avilés enseña a elegir el mejor jamón mirando el color de las bridas: 'No, no son decorativas
  3. Buenas noticias para los vecinos de Corvera: el Ayuntamiento podrá actuar (por fin) en el campo de golf de Los Balagares, tomado por el plumero de la Pampa
  4. Condenan a Gozón a pagar 3,7 millones a Asturagua por obras sin abonar
  5. Avilés crece hacia la ría: la ciudad pone fechas a la ampliación del Parque Tecnológico, que tendrá sendas ciclistas, pistas deportivas y cafeterías a ras del Niemeyer
  6. El casco histórico de Avilés se mueve a ritmo del jazz callejero del festival Fifty-Fifty
  7. El precio medio de una vivienda en Avilés sigue subiendo y no para: aumentó un 12% en el primer semestre del año
  8. Esta es la escuela rural asturiana donde los niños acuden con tupper para facilitar la conciliación: 'Cuando un cole se cierra, un pueblo muere', señala la directora Verónica Pascual

Una reivindicación para los olvidados mineros de Arnao

Una reivindicación para los olvidados mineros de Arnao

Marta Prieto, fisioterapeuta de Avilés da las claves del dolor de espalda: "No es solo un problema físico, refleja también el peso emocional y mental que cargamos"

Marta Prieto, fisioterapeuta de Avilés da las claves del dolor de espalda: "No es solo un problema físico, refleja también el peso emocional y mental que cargamos"

Cerca de un centenar de ideas para rebautizar a la "Monstrua": así avanza el concurso convocado por Favila y LA NUEVA ESPAÑA

Cerca de un centenar de ideas para rebautizar a la "Monstrua": así avanza el concurso convocado por Favila y LA NUEVA ESPAÑA

El PP de Castrillón celebra el impulso a la mejora del abastecimiento en Naveces

La ciudad, sede esta semana del foro "Vivir más, vivir mejor"

La ciudad, sede esta semana del foro "Vivir más, vivir mejor"

Generación Z del jazz

ExfiAvilés celebra el centenario de la adhesión de Valliniello

ExfiAvilés celebra el centenario de la adhesión de Valliniello

Agotadas las entradas para la tercera función de "1936"

Tracking Pixel Contents