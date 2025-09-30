Una manada de delfines mulares 'baila' al son de las olas en Salinas
Un pescador profesional con embarcación en Cudillero, Pablo Álvarez, documentó el hallazgo
Marián Martínez
Una manada de delfines mulares se han podido ver a la altura de la playa de Salinas. Pablo Álvarez Pérez, pescador profesional con una embarcación de Cudillero, fue quien grabó las imágenes del momento.
En el vídeo se puede ver hasta media docena de delfines, pero se calcula que hay entre 20 y 25.
Hace tiempo que no se tenía noticia de tan abundante presencia de ests mamíferos en el arenal castrillonense. Fue hace diez años cuando un grupo de más de una docena de delfines congregó durante toda una jornada a decenas de curiosos que se acercaron al paseo marítimo de Salinas para contemplar el espectáculo de los cetáceos.
En aquel momento los delfines fueron avistados a primeras horas de la mañana y continuaron retozando al final de la tarde, incluso a pocos metros de los surfistas que intentaban coger olas en un día de mar en calma y con el agua a una temperatura suave, ya que no superó entonces los 18 grados.
Los expertos señalan que los delfines mulares suelen acercarse a la costa en otoño y también a principio de verano. Son muy sociables y los bañistas y surfistas no corren ningún peligro, añaden los especialistas en fauna marina. Además, saben evitar los barcos si los encuentran en su camino.
