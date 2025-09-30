Marta Prieto, fisioterapeuta de Avilés da las claves del dolor de espalda: "No es solo un problema físico, refleja también el peso emocional y mental que cargamos"

Marta Prieto Mendoza (Avilés, 1975) es diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Oviedo y suma un máster en Administración Sanitaria . Está especializada en reeducación postural, pilates terapéutico y suelo pélvico. Ha escrito también un libro que presentó el pasado 20 de septiembre en Valladolid: "15 minutos para aliviar tu dolor de espalda. Pilates desde casa, sin horarios y sin más excusas", un manual sencillo de autoconocimiento corporal y experimentación.

-¿Por qué duelen nuestras espaldas?

-Las causas son múltiples. Si dejamos de lado enfermedades importantes o accidentes, la mayoría de las veces se debe a malos hábitos de vida: malas posturas, sedentarismo, exceso de tensión o falta de movimiento. No es solo un problema físico, también refleja el peso emocional y mental que cargamos.

-¿Cómo se puede paliar ese dolor?

-Con medidas sencillas: moverse más, cuidar la postura, hacer pausas activas y aprender ejercicios básicos. Son recursos que cualquiera puede aplicar en su día a día. Es más importante la constancia que la cantidad. Mejor movernos 15 minutos en varias pausas a lo largo del día, que pasar la semana sedentarios y el domingo hacer dos horas de ejercicio.

-El dolor de espalda, como la mayoría de los musculoesquelético, satura consultas. ¿Con estos sencillos "trucos" sería posible descongestionarlas?

-La clave está en la prevención y la educación. Si las personas conocen qué hacer en casa con rutinas simples, el número de visitas al sistema sanitario se reduciría. Además de otorgar mayor responsabilidad a la población de su propio bienestar sin fragilizarlos ni hacerlos dependientes. El libro aporta un plan concreto para que la población pueda empezar a conocer su cuerpo y empezar a cuidarse de forma autónoma.

-¿Tiene una estimación del gasto que supone el dolor de espalda para el Sistema Nacional de Salud?

-Según el "Informe de costes del dolor lumbar y cervical" elaborado por el Consejo General de Médicos (CGOM) en 2023 , este tipo de dolencia cuesta 6.700 millones de euros en gasto para las empresas en concepto de bajas laborales y pérdida de productividad. Si a esta cifra le añadimos los costes sanitarios, se alcanzaría una cifra de 9.000 millones de euros. A falta de estudios más recientes, y teniendo en cuenta las cifras de aumento de absentismo laboral en nuestro país, todo parece indicar que estas cifras son aún más elevadas.

-¿Por qué este libro?

-Porque el dolor de espalda es un problema muy común. Se estima que un 80% de la población va a padecer dolor lumbar en algún momento de su vida. Y, sin embargo, muchas veces se aborda de manera parcial o con información confusa. Quise crear una guía clara y práctica que ayude a las personas a entender su propio cuerpo y sentirse acompañadas en el proceso de cuidarse, con herramientas sencillas que suelo explicar a mis pacientes y que les resultan muy beneficiosas en su día a día.

-Presentó el libro en Valladolid...

-Sí, la presentación oficial fue el pasado 20 de Septiembre en Valladolid en en congreso NEVEN, donde 48 profesionales de diferentes sectores presentamos parte de nuestra experiencia en forma de libro. En estos momentos estoy ultimando fechas en varios sitios para presentarlo ya aquí, en casa.