Un placa y un texu para homenajear a los mayores

El parque de Las Meanas es un lugar de esparcimiento de la ciudad y desde esta mañana, un espacio con un nuevo árbol y todo ello para homenajear a las personas mayores de Avilés, que son muchas y han ayudado "con su esfuerzo al avance y al progreso" de la villa. Lo expresa Ana Suárez Guerra, que es la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, minutos antes de descubrir una placa y que un grupo de personas utilizara palas para echar tierra para el fortalecimiento del nuevo texu, "un árbol que es sinónimo de vida larga, de longevidad, de estabilidad y además asturiano", apuntó la concejala de Mayores.

El acto congregó en el parque de Las Meanas a varias decenas de personas, algunos de ellos de la asociación de mayores "Amiganza" y también del colectivo de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras, entre otros personas que se sumaron a la iniciativa a título individual. El acto además coincide con que mañana es el día internacional de las personas mayores y dado que Avilés es "ciudad amigable" con el colectivo de personas más numeroso de la ciudad, el Ayuntamiento ha querido aportar este grano de arena a la causa y todo enmarcado en unas jornadas.

Uno de los retos de los mayores es la lucha contra la soledad no deseada, el edadismo y la búsqueda de una mejor calidad de vida, como destacó la presidenta de la asociación "Amiganza", Cani Guardado. Encarna Fernández leyó un texto escrito por Constantino Álvarez en el ensalzó los valores del tejo "además de su magia y mitología". Habló de su larga vida y de un dicho inglés que reza algo así: "La vida de un tejo, la longitud de una era". Todo ello para explicar la longevidad de este tipo de especies tan vinculadas a la tradición asturiana. También se refirió a las propiedades curativas de esta planta que desde esta mañana luce en el parque de Las Meanas para homenajear a las "personas que construyeron la ciudad y dar protección a las futuras generaciones".