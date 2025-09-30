El PP de Castrillón celebra el impulso a la mejora del abastecimiento en Naveces
C. G.
El PP de Castrillón realizó una valoración positiva de la aprobación por el Pleno del proyecto para la mejora del abastecimiento de agua al valle de Naveces con cargo al plan de inversiones del contrato con Aqualia por más de 400.000 euros. "El PSOE, a pesar de sus críticas, ha posibilitado con su abstención la aprobación de este importante proyecto, dada la minoría circunstancial del grupo de gobierno del PP y de nuestro socio prioritario, Vox, y el rechazo de IU", subrayó la portavoz, Nuria González-Nuevo. Se renovará y mejorará la tubería principal que debía estar hace más de dos décadas, "y no sé hizo", precisó González-Nuevo. El gobierno recuerda que el abastecimiento de Naveces incluye San Adriano, mientras que su saneamiento es competencia del Principado.
