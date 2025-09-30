Una reivindicación para los olvidados mineros de Arnao

La Escuela de Artes y Oficios inauguró este lunes el curso 2025-26 con la conferencia titulada "El ‘oro negro’ de Asturias. La mina de carbón de Arnao", impartida por Luis Rodríguez, el ingeniero técnico de Química Industrial y presidente del patronato del centro.

La disertación relató desde el descubrimiento del carbón hasta la clausura de la Mina de Arnao, para finalizar con una reivindicación a los ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad de Turismo de Avilés: erigir un recuerdo en memoria de los mineros que trabajaron en aquella explotación, la primera y única mina bajo el mar y ubicada en el concejo de Castrillón.

El presidente de la centenaria Escuela de Artes y Oficios inició su discurso relatando cómo hace siglos se arrasaban los montes para obtener carbón de madera como combustible. Un pastor de Arancés vio unas piedras negras mientras cuidaba de su ganado, pero no sabía qué eran, hasta que pasados unos años se ordenó sacerdote y fue a Valladolid.

En los conventos se acumulaba el saber, y fue donde descubrió información sobre el carbón, aquellas piedras negras que no sabía qué eran pero que tenían un alto poder calorífico. El cura escribió al rey Felipe II contando que en Asturias había carbón, y el monarca envió dos barcos para cargar en Santa María del Mar y en Avilés con aquellas piedras negras que envió a Portugal, donde las emplearon para fabricar vidrio. Y fue un éxito.

Entonces, el rey, en agradecimiento, concedió licencia en 1523 a fray Agustín Montero, descubridor del "oro negro", para que se pudiera beneficiar de la mina de carbón que descubrió en Arancés.

Luis Rodríguez continuó su relato pasando por la fabricación de las máquinas de vapor y el incremento de la extracción de carbón, pasando por Jovellanos y llegando al siglo XIX y la explotación de la Mina de Arnao, la de carbón mineral más antigua de toda la península, el pozo vertical más antiguo de Asturias y la única mina submarina de Europa.

"Allí trabajaron y murieron muchas personas, y pese a las penosas condiciones que vivieron y la riqueza que crearon, no hay ni un solo recuerdo en su memoria. ¡Qué menos que una estatua, un monolito en su honor!", reclamó Luis Rodríguez.

La inauguración del curso coincidió con la apertura de las matrículas para 26 actividades de las áreas de Plástica, Artesanía, Mantenimiento de la salud, Música y Administrativa y Comunicación, para las cuales habrá 53 grupos.