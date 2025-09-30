Sigue la crisis en el PP de Gozón, que pierde por dimisión a su tercer portavoz del mandato

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gozón, Cristino González, ha dejado la portavocía y la concejalía del grupo municipal, aunque continúa como miembro de la Junta Local. Se trata del tercer líder de la oposición en el concejo gozoniego en lo que va de mandato. El partido anunció que abordará una "profunda reforma organizativa".

González adujo "motivos personales" para dejar sus cargos como representante del partido. Llegó a la portavocía en junio para sustituir a Florentino Cuétara, que ocupó el cargo tras la marcha Ramón Braña a Portugal para ponerse al frente de un hotel de lujo en Gaia (Oporto). El PP informó que en los próximos días se designará un nuevo concejal y portavoz municipal y que "se producirá una profunda reforma organizativa" en la formación gozoniega, con la incorporación de nuevas personas, perfiles profesionales y gran experiencia de gestión para trabajar y colaborar en el día a día con el actual grupo municipal". El PP se limitó a indicar que su "reforma organizativa supone un cambio sustancial en la política del partido para hacer frente al 'caos organizativo' que actualmente preside el Ayuntamiento de Gozón".

Así, el PP señaló la reciente sentencia que condena al Ayuntamiento al pago de 3,7 millones, más los intereses legales desde 2016, otros 1,3 millones. "Como resumen la nefasta gestión política y administrativa del Ayuntamiento, supone una 'multa' de 5 millones de euros que van a pagar todos los habitantes de Gozón", afirmó el partido. A la vez, el PP confía en que en un futuro González se reincorpore como vocal de Participación Ciudadana.