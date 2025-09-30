Una sola oferta para la Ciudad Deportiva: este es el aspirante al suelo subastado en Corvera para albergar el gran equipamiento del Real Avilés

Una sola oferta, la de la empresa Carpa Élite, propiedad del presidente del Real Avilés, Diego Baeza, es la que ha concurrido a la subasta de los terrenos de Truyés, en Corvera, que albergarán la Ciudad Deportiva del club blanquiazul. A la espera solo de certificar que la documentación presentada está en orden, este jueves se prevé que quede oficializada dicha oferta, cuando se proceda a revisar la propuesta económica recibida. El presupuesto base de licitación era de 2.118.995,84 euros y si los plazos avanzan según lo previsto en un plazo breve de tiempo se activaría también el trámite de licencias., de manera que el proyecto comenzaría a tomar forma.

Estratégica

Desde el Ayuntamiento de Corvera se considera que el de la Ciudad Deportiva es una apuesta estratégica para el municipio, que vendrá a dar un impulso económico a un concejo que se encuentra pleno de actividad.

El Alcalde, Iván Fernández, manifestó hace pocas semanas su "profundo agradecimiento" a Diego Baeza por mantener su compromiso firme con este proyecto, "demostrando que tiene palabra y que cumple con sus compromisos", destacó el alcalde, Iván Fernández.

Inversión

Y todo después de que el presidente del Real Avilés formalizara el pago de la sanción administrativa tras el desistimiento de la anterior puja de los terrenos municipales donde se ubicará la Ciudad Deportiva. Tras liquidar esos 77.500 euros, se abrió el nuevo procedimiento administrativo que será el que permitirá ahora –si la oferta de Carpa Élite se da por buena– que el Avilés pueda afrontar una inversión estimada en su totalidad en unos 25 millones de euros.

La Ciudad Deportiva tendrá una superficie de casi 70.000 metros cuadrados y se presenta como una instalación multidisciplinar, que contará con cuatro campos de fútbol once –tres de ellos de hierba artificial y un mini estadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural–, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia para unos 150 deportistas.

Un proyecto "para Asturias"

El diseño inicial, realizado por SOA Arquitectura, se presentó en El Llar de Las Vegas como "un proyecto de Asturias, para Asturias". También contará con un aparcamiento de unas 200 plazas.

Para el regidor corverano este equipamiento se vislumbra como "un verdadero motor de progreso para Corvera, la comarca y Asturias, pudiendo ser un motor generador de empleo y progreso y una gran palanca dinamizadora de la economía".