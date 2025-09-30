Vuelven los "hombres-colgantes" a la Cúpula para recuperar el "blanco-Niemeyer"

Mantener el «blanco-Niemeyer» en el conjunto arquitectónico que sobresale en la margen derecha de la ría avilesina supone el trabajo periódico de personal de limpieza. Ayer regresaron los operarios al complejo cultural y comenzaron las tareas de limpieza por la cúpula. El pasado mayo ya se realizaron tareas similares. Previamente, a finales de 2024.

Entonces se utilizó un sistema de limpieza novedoso desarrollado por el Centro de Investigación de Materiales de Idonial, de Avilés. Mantener el edificio con su blanco característico requiere de una atención casi constante.

Mantener este edificio con su blanco original es cada vez más difícil. Según los especialistas, sus «problemas dermatológicos» por el paso de los años (se inauguró en la primavera de 2011) se agrava por la acción de los agentes meteorológicos y de la contaminación atmosférica. De hecho los depósitos de partículas sólidas son visibles a simple vista en intervalos de tiempo cada vez más cortos.