Windar activa el ERTE en medio de la negociación para iniciar despidos

Windar Renovables activa el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) negociado el pasado verano con los representantes de los trabajadores. La medida comenzará a aplicarse este 1 de octubre y afectará a 34 trabajadores de las filiales asturianas Tadarsa Eólica, Dacero y Windar Offshore. Esta activación coincide con las negociaciones para el despido (ERE) de 27 trabajadores de Windar Wind Services que habían sido trasladados a Galicia en enero.

La compañía convocó a los comités de empresa de las tres filiales el pasado día 24 para comunicarles que ante la falta de pedidos era necesario activar el expediente de regulación temporal de empleo. Una medida que había conseguido librar durante el pasado verano aprovechando las vacaciones estivales, pero que ya era imposible aplazar por más tiempo ante la falta de carga de trabajo.

El número de personas afectadas inicialmente serán 7 en Tadarsa Eólica; 12 en Dacero, y la mayoría, 15, en Windar Offshore, dedicada a la fabricación de las grandes torres eólicas para parques marinos.

La vigencia del ERTE se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, fundamentado en causas organizativas y productivas, pero la duración de la medida que ahora se activa dependerá de la evolución del mercado.

Windar Renovables está, además, en plena negociación de un expediente de regulación de empleo (despidos) para los 27 trabajadores desplazados a Ferrol y que pertenecen a la sociedad Windar Wind Services. Además, también plantea otro expediente temporal para otros 40 de la misma filial y que prestan servicios en otras firmas del propio grupo.

La complicada situación de Windar Renovables se explican por la ofensiva de Donald Trump contra las energías renovables, especialmente contra los parques eólicos marinos, la dura competencia de los países asiáticos, especialmente China, y la inacción de las autoridades europeas para blindar a la industria y las compañías europeas frente a sus competidores. Windar iba sorteando a duras penas los dos últimas dificultades señaladas.

Pero fue la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la que provocó el mayor impacto en la línea de flotación de la multinacional de origen avilesino. La decisión del presidente norteamericano de retirar los permisos de construcción de los parques New England Wind 1 y 2, situados frente a la costa de Massachusetts, supone la cancelación de un proyecto millonario que afectaría de lleno a la empresa líder en su sector.

Otros ejemplos

Windar no es la única víctima de Donald Trump. La danesa Orsted acaba de ganar una sentencia que le permite continuar con la construcción de un parque eólico casi terminado frente a la costa de Rhode Island, en contra de la decisión de Trump de detener el proyecto. Eso sí, un portavoz de la Casa Blanca ya advirtió de que este fallo judicial "no será la última palabra sobre el asunto".

La compañía había alegado violación de su derecho constitucional al bloquear abruptamente la construcción y que la orden violaba la ley federal por ser "arbitraria y caprichosa", tras años de planificación y coordinación con el anterior Gobierno estadounidense.