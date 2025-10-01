Las Amas de Casa de Avilés inician un "curso" viajero
La Asociación de Ama de Casa de Avilés inauguró oficialmente el curso escolar esta semana, con una reunión informativa que presidió la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, y se desarrolló en la Casa de Cultura. El dinámico colectivo que preside Aurora González tiene previsto, entre otras actividades, viajar a Covadonga el próximo 9 de octubre, donde habrá un encuentro de todas las Asociaciones de Amas de Casa de Asturias. La asociación suele organizar también viajes de distinta duración –en apenas unos días parten al Pirineo aragonés– así como actividades a lo largo del año.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Desayuno en la escuela, pero con táper: este es el centro educativo rural de Asturias que ha implantado un servicio de madrugadores muy casero (con nevera, tostadora y exprimidor de las familias)
- El gran proyecto del 'nuevo Avilés': industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)
- Buenas noticias para los vecinos de Corvera: el Ayuntamiento podrá actuar (por fin) en el campo de golf de Los Balagares, tomado por el plumero de la Pampa
- El secreto del mantecado de Avilés, ahora como experiencia inmersiva
- Avilés crece hacia la ría: la ciudad pone fechas a la ampliación del Parque Tecnológico, que tendrá sendas ciclistas, pistas deportivas y cafeterías a ras del Niemeyer
- El casco histórico de Avilés se mueve a ritmo del jazz callejero del festival Fifty-Fifty
- Una manada de delfines mulares 'baila' al son de las olas en Salinas