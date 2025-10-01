Las Amas de Casa de Avilés inician un "curso" viajero

La Asociación de Ama de Casa de Avilés inauguró oficialmente el curso escolar esta semana, con una reunión informativa que presidió la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, y se desarrolló en la Casa de Cultura. El dinámico colectivo que preside Aurora González tiene previsto, entre otras actividades, viajar a Covadonga el próximo 9 de octubre, donde habrá un encuentro de todas las Asociaciones de Amas de Casa de Asturias. La asociación suele organizar también viajes de distinta duración –en apenas unos días parten al Pirineo aragonés– así como actividades a lo largo del año.