Avilés da la bienvenida a sus doce nuevos agentes de la Policía Local: "Aportáis la frescura necesaria para asumir una labor apasionante"

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés acogió este mediodía el acto de recepción a los doce nuevos agentes de la Policía Local, que se suman a la plantilla del concejo. El acto contó con la participación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el concejal de Empleo, Noé Vega; el jefe de la Policía Local, Rafael Ángel Rodríguez; y el director de la Escuela de Seguridad Pública de Asturias, Óscar Marcos López.

Los doce nuevos agentes (diez hombres y dos mujeres) superaron el curso básico para policías locales de nuevo ingreso impartido en la academia del Principado. Esta formación se realiza entre mayo y septiembre -los nuevos efectivos de Avilés finalizaron el curso hace dos semanas- y contó con 1.000 horas de preparación. En total, se graduaron 94 agentes, que conformaron la 31.ª promoción de agentes asturianos.

Empatía e inteligencia, cualidades clave

Uno a uno, los nuevos agentes de la Policía Local de Avilés fueron llamados para jurar o prometer el cargo y recibir, de manos de la Alcaldesa y del concejal de Empleo Noé Vega, la protocolaria condecoración. Al acto acudieron también decenas de familiares y amigos de los ya agentes locales, que aprovecharon la finalización de los discursos para fotografiarse con los doce agentes.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín -aun con el brazo en cabestrillo tras una rotura de muñeca que la obligó a ausentarse del último Pleno- no dudó en dar la bienvenida a los nuevos agentes y mostrar confianza en ellos: “Aportáis la frescura necesaria para asumir la apasionante labor de ser servidores públicos”. A ello, Monteserín añadió que la de agente de policía es una de las profesiones “más vocacionales” y que supone “entrega diaria, empatía e inteligencia”.

Avilés, referente en seguridad

En cuanto a la situación de seguridad en Avilés, Monteserín señaló que la villa se trata de una “ciudad segura” en la que la tasa de criminalidad en el segundo trimestre de este año “ha vuelto a disminuir”. En concreto, se redujo en un 14,9 por ciento respecto a meses anteriores y se diferencia del conjunto del Principado de Asturias, cuya criminalidad se incrementó en un 3,9 por ciento en el mismo periodo. Además, la Alcaldesa destacó que Avilés “lidera a los municipios con más de 20.000 habitantes”. Esto, señaló la regidora municipal, es consecuencia de “la coordinación de todos los servicios y de la consolidación de política sociales” para dar una respuesta rápida a la realidad de la ciudadanía.