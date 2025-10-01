Avilés, un "Gran Hermano" en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné

Avilés es un "Gran Hermano" que vigila y controla la Policía Local. Más de 60 cámaras permiten visualizar las entradas y salidas de la ciudad además de todas las calles peatonales. El sistema sirve tanto para ajustar la red semafórica como para localizar a un conductor que se da a la fuga o encontrar a una persona que esté desaparecida.

El Centro de Control de Tráfico instalado en la Jefatura de la Policía Local de Avilés es un espacio lleno de pantallas y de ordenadores en el que de manera permanente, en tres turnos, hay ocho personas vigilando la movilidad en la ciudad. Es indiferente que se realice a pie o en cualquier tipo de vehículo o de su tamaño.

El sistema de vigilancia se actualizó hace solo unos meses y no solo facilita la vigilancia del tráfico, sino también la regulación de los semáforos en los momentos de mayor densidad en la circulación.

Por ejemplo, la entrada a Avilés desde la Variante y la glorieta que da acceso al colegio San Fernando y al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) son dos focos de atención a primera hora de la mañana de lunes a viernes. Desde el centro de control, además de reforzar la presencia policial, se regulan los semáforos no solo para dar una mayor fluidez al tráfico rodado, sino también para los peatones al ser hora de afluencia al centro educativo.

Una de las ventajas del sistema es que permite no solo reconocer vehículos, sino también matrículas. Esto facilita la labor de los agentes en el caso de que se produzca un accidente de tráfico y huya uno de los conductores. "La imagen queda grabada y el sistema no solo puede reconocer el vehículo, sino que facilita toda la información sobre el recorrido que realizó antes del accidente y también después", explicó el inspector Santiago Osorio, jefe de la Unidad Operativa de Servicios de la Policía Local de Avilés.

El sistema sirve también para dirimir posibles conflictos y responsabilidades en accidentes de tráfico. Como el ocurrido en una de las salidas de la ciudad, cuando un vehículo adelantó a otro por la derecha cuando se iba a desviar, causándole daños materiales. El infractor pretendió responsabilizar a la joven conductora que circulaba correctamente. La grabación de las imágenes del siniestro eran tan claras, que el infractor no tuvo posibilidad de recursos alguno.

Son miles los vehículos que pasan por delante de esas cámaras a diario. También personas. No se graban los rostros, pero sí se puede, por la figura y otros datos adicionales, como la ropa y una pequeña descripción, saber si ha estado en alguna de las calles vigilada por las cámaras. "Una ayuda fundamental si se busca a una persona desaparecida", afirmó Osorio.

Eso sí, pasado un tiempo, si no ha habido búsqueda alguna, las imágenes se autoborran.

Los GPS y los bolardos

Las calles peatonales, es decir, todo el centro de la ciudad, también están vigiladas continuamente. Y eso incluye los bolardos, elementos que se han "cobrado" decenas de siniestros, en especial el de Emile Robín desde la avenida de Los Telares.

"Este tipo de siniestros se explican en las mayoría de los casos por seguir las indicaciones del GPS, que no reconoce la calle peatonal, y los conductores no se fijan en la señalización y el semáforo. Por ejemplo, pasa un autobús y el bolardo baja automáticamente, y el que viene detrás le sigue y se produce el accidente", explicó el jefe de la Unidad Operativa de Servicios de la Policía Local de Avilés.

Los agentes ven el siniestro desde el centro de control y son pocos los minutos que tarda en presentarse una patrulla. "En ninguno de los accidentes, la causa es un mal funcionamiento del bolardo", asegura Santiago Osorio.

Así que más allá de los daños materiales, cuya reparación (si la hay) supone un elevado coste, el infractor tiene que hacer frente a una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné.

Las calles peatonales

Otro punto de atención está en la calle La Muralla, que no es peatonal, sino residencial, lo que supone que se puede circular a un máximo de 20 kilómetros por hora, y tiene prioridad el peatón. "No puede ser peatonal porque supondría un cambio total en la circulación al ser una calle de salida del centro de la ciudad", explica el inspector Osorio.

El tramo de la calle Marcos del Torniello entre la plaza de La Merced y la avenida de Alemania será peatonal, una vez que se acabe de tramitar la modificación de la ordenanza de tráfico y la apruebe el Pleno. A continuación, también se activará el bolardo central.

El sistema de vigilancia y control no se utiliza para sancionar, asegura el jefe de la Unidad Operativa de Servicios de la Policía Local de Avilés, solo para controlar el tráfico. Y eso implica también el aparcamiento. "Desde que se ha implantado la ORA, hay mucha más rotación. Antes había vehículos aparcados en el mismo sitio durante meses. Ahora la circulación es más fluida", añade. "Esta ciudad es ordenada y tranquila".