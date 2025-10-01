Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azsa colabora con la Asociación contra el Cáncer

Por la izquierda, Antonio Flecha, Rodrigo Rodríguez, Yolanda Calero y Patricia Mon. |

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias y Asturiana de Zinc suscribieron esta semana un acuerdo de colaboración que convierte a Azsa en la cuarta empresa asturiana activa contra el cáncer. El programa está destinado a compañía que apoyan a la asociación a informar y concienciar sobre la prevención y detección precoz del cáncer, a mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares y a potenciar la investigación. Se otorga un distintivo físico y digital a empresas en el programa de promoción de la salud, que divulgan buenos hábitos y medidas de prevención frente a la enfermedad.

Saint -Gobain suspende la negociación del convenio por el rechazo sindical

El PP de Gozón decidirá su cuarto portavoz del mandato "en los próximos días"

Viernes cultural en todo Corvera

Treinta alumnos franceses, de intercambio en el Santo Ángel

Castrillón celebra el Día de las Personas Mayores en el concejo

Radio Turismo premia a la guisandera Lola Sánchez por su buen hacer en los fogones

Las Amas de Casa de Avilés inician un "curso" viajero

Los docentes del IES de La Luz, contra el genocidio palestino

