Azsa colabora con la Asociación contra el Cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias y Asturiana de Zinc suscribieron esta semana un acuerdo de colaboración que convierte a Azsa en la cuarta empresa asturiana activa contra el cáncer. El programa está destinado a compañía que apoyan a la asociación a informar y concienciar sobre la prevención y detección precoz del cáncer, a mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares y a potenciar la investigación. Se otorga un distintivo físico y digital a empresas en el programa de promoción de la salud, que divulgan buenos hábitos y medidas de prevención frente a la enfermedad.
