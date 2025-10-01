Castrillón celebra el Día de las Personas Mayores en el concejo

Este sábado, 4 de octubre, comienzan las LXIII Jornadas Musicales del Orfeón de Castrillón, que organiza esta entidad con la colaboración del Patronato Municipal de Actividades Culturales y la Federación de Coros de Asturias (Fecora). La iniciativa, que nació en el año 1983, concentra en Castrillón una vez al año una representación de la mejor música coral de Asturias. Las jornadas se componen de cinco actuaciones que se celebrarán otros tantos sábados en la Iglesia de Piedras Blancas, con entrada libre hasta que se complete el aforo y comenzarán a las 20.45 horas. Las formaciones participantes son: Coro Vetusta de Oviedo (4 de octubre), Coro Liceo de Navia (11 de octubre), Coro de Las Regueras (18 de octubre), Orfeón de Castrillón (25 de octubre) y finalizarán con la celebración del Día Coral Infantil, fijado para el sábado 13 de diciembre.

El Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, clausurará en los próximos días su exposición sobre "Exvotos marinos en Asturias". La muestra repasa a través de 34 objetos entre pinturas, maquetas y algún utensilio las ofrendas que los marineros realizaban a una divinidad y recopiladas por toda Asturias. La dirección del centro museístico luanquín ha destacado la presencia de visitantes "muy significativas desde el punto de vista cultural-artístico-antropológico" que acudieron "exclusivamente" a la exposición de "Exvotos marinos de Asturias", tal es el caso del director general de la Real Fábrica de Tapices (Madrid), el exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias, o el director del Museo del Pueblo de Asturias, entre otros.

El Ayuntamiento de Castrillón acoge este 1 de octubre el acto de celebración del Día de las Personas Mayores. La cita será en la planta baja de la casa consistorial, donde el alcalde, Eloy Alonso, dará lectura a un texto de felicitación y se habilitará un libro en el hall para que todas las personas que lo deseen puedan dejar sus sugerencias y comentarios sobre necesidades de este colectivo. Desde las 11.30 horas y coincidiendo con la celebración del mercado semanal en Piedras Blancas se realizarán varias actividades con la colaboración de las alumnas del taller Dinamizando Castrillón. El entorno del mercado acogerá además la actuación del grupo de movimiento expresivo y baile creativo de la Asociación de Mujeres Dulce Chacón.