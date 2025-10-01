Cosas mundanas que explican valores: así exponen los alumnos del San Fernando significados profundos de objetos cotidianos
Alumnos de segundo de Bachillerato Internacional comparten con los de primero de qué manera interacciona lo físico y lo trascendental
Lucía Arroyo es estudiante de 2.º del Bachillerato Internacional del colegio San Fernando. Este martes, fue una de las ponentes de un taller de la asignatura Teoría del Conocimiento. En él, tanto Arroyo como sus compañeros de curso, dieron respuesta a una serie de preguntas que ellos mismos eligieron –vinculadas a los conocimientos adquiridos en la materia– y que plantearon al alumnado de 1.º.
En el caso de Arroyo, su pregunta planteó la manera en que influyen los valores propios en la adquisición de conocimientos". Para responder, mostró un pequeño peluche que "representa a mi familia y los valores adquiridos gracias a ellos"; un cuaderno de dibujo que, para la estudiante, es una representación de la paciencia y de un proceso creativo que "requiere dedicación y mucho esfuerzo"; y, por último, también mostró unas zapatillas de correr, que resumen sus once años practicando atletismo: "Es mucho más que dedicación, una forma de desconectar de los estudios y de cualquier tema al que estemos sujetos en el día a día". "Para mí, estos objetos representan una forma de vida que no solamente dicta cómo soy como persona, sino todas las experiencias que he vivido y que me ayudan a recordar de dónde vengo", señaló Arroyo, como respuesta a su cuestión.
En opinión de Arroyo, este trabajo "es una experiencia muy bonita", ya que promueve una "mirada crítica de los conocimientos y de las experiencias", además de que "te permite expresar algo muy importante como los valores a través de algo mundano como puede ser el deporte, un hobby o u objeto personal".
