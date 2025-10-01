Los docentes del IES de La Luz, contra el genocidio palestino
La asamblea de docentes del IES de La Luz participó ayer en una concentración a la hora del recreo. Lo hizo con una bandera de Palestina para denunciar el genocidio. Según detalló el profesorado, esta acción que conllevó la lectura de un manifiesto de Marea Palestina "es un muestra de apoyo a la jornada de huelga estudiantil prevista para el jueves" y además "pretende visibilizar el compromiso ético como educadores", la responsabilidad de fomentar una conciencia crítica entre el alumnado y denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte del gobierno israelí.
