Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los docentes del IES de La Luz, contra el genocidio palestino

Concentración, ayer, a la puerta del instituto de La Luz. | D. S.

Concentración, ayer, a la puerta del instituto de La Luz. | D. S.

La asamblea de docentes del IES de La Luz participó ayer en una concentración a la hora del recreo. Lo hizo con una bandera de Palestina para denunciar el genocidio. Según detalló el profesorado, esta acción que conllevó la lectura de un manifiesto de Marea Palestina "es un muestra de apoyo a la jornada de huelga estudiantil prevista para el jueves" y además "pretende visibilizar el compromiso ético como educadores", la responsabilidad de fomentar una conciencia crítica entre el alumnado y denunciar la vulneración de los derechos humanos por parte del gobierno israelí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
  2. Desayuno en la escuela, pero con táper: este es el centro educativo rural de Asturias que ha implantado un servicio de madrugadores muy casero (con nevera, tostadora y exprimidor de las familias)
  3. El gran proyecto del 'nuevo Avilés': industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)
  4. Buenas noticias para los vecinos de Corvera: el Ayuntamiento podrá actuar (por fin) en el campo de golf de Los Balagares, tomado por el plumero de la Pampa
  5. El secreto del mantecado de Avilés, ahora como experiencia inmersiva
  6. Avilés crece hacia la ría: la ciudad pone fechas a la ampliación del Parque Tecnológico, que tendrá sendas ciclistas, pistas deportivas y cafeterías a ras del Niemeyer
  7. El casco histórico de Avilés se mueve a ritmo del jazz callejero del festival Fifty-Fifty
  8. Una manada de delfines mulares 'baila' al son de las olas en Salinas

Saint -Gobain suspende la negociación del convenio por el rechazo sindical

Saint -Gobain suspende la negociación del convenio por el rechazo sindical

El PP de Gozón decidirá su cuarto portavoz del mandato "en los próximos días"

El PP de Gozón decidirá su cuarto portavoz del mandato "en los próximos días"

Viernes cultural en todo Corvera

Viernes cultural en todo Corvera

Treinta alumnos franceses, de intercambio en el Santo Ángel

Treinta alumnos franceses, de intercambio en el Santo Ángel

Castrillón celebra el Día de las Personas Mayores en el concejo

Radio Turismo premia a la guisandera Lola Sánchez por su buen hacer en los fogones

Radio Turismo premia a la guisandera Lola Sánchez por su buen hacer en los fogones

Las Amas de Casa de Avilés inician un "curso" viajero

Las Amas de Casa de Avilés inician un "curso" viajero

Los docentes del IES de La Luz, contra el genocidio palestino

Los docentes del IES de La Luz, contra el genocidio palestino
Tracking Pixel Contents