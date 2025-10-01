Luanco, protagonista de un simulacro por un vertido de hidrocarburos

La playa de Luanco será mañana el escenario de un simulacro nacional de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos. La acción movilizará un amplio dispositivo con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia ambiental de gran escala y reforzar la coordinación entre administraciones. El simulacro parte de una premisa ficticia: un accidente entre dos buques a tres millas al noreste del puerto de Gijón, que provoca el derrame simulado de 3.000 toneladas de fueloil. Según el escenario planteado, el vertido deriva hacia la costa asturiana y afecta a varios concejos, con especial incidencia en la playa de Luanco.

Ante esta situación, se activan los principales planes de contingencia frente a episodios de contaminación marina: el Plan Marítimo Nacional del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los planes interiores marítimos de los puertos de Gijón y Avilés, el plan estatal de protección de la ribera del mar contra la contaminación, el plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental en el Principado, el plan de Emergencias municipal de Gijón y el plan de Emergencia Municipal de Protección Civil de Avilés.

La coordinación operativa en tierra estará dirigida por el Servicio de Emergencias del Principado, que asumirá la dirección de las actuaciones desde el puesto de mando avanzado instalado en la playa de Luanco.

El dispositivo contará con la participación de personal de las administraciones estatal, autonómica y local. Eso sí, ya hoy se llevaron a cabo una serie ejercicios previos de coordinación entre las administraciones implicadas y formación práctica. Mañana, en el simulacro principal, se incluirá también la simulación de recogida y tratamiento de fauna marina afectada por el vertido.

La iniciativa está promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio del Interior y diversas entidades locales y estatales.

Según detallaron desde el Principado, el simulacro está apoyado en la experiencia adquirida durante la activación del plan territorial de contingencias por contaminación marina Accidental en Asturias (Placampa) en enero de 2024, cuando el litoral se vio afectado por un episodio de contaminación marina por pélets plásticos. Aquella emergencia "permitió testar la eficacia de ese plan en la recogida, clasificación y gestión de residuos contaminantes, así como en la coordinación y atención a fauna afectada, consolidando el Placampa como herramienta territorial de referencia".