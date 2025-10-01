Nueve candidaturas optan a los premios empresariales de Castrillón
Los galardones, que se fallarán a finales de año, cuentan con un presupuesto de 5.000 euros y establecen dos categorías: Iniciativa Empresarial y Trayectoria Empresarial
C. G.
Nueve empresas concurrirán a la vigésima edición de los Premios Empresariales Castrillón 2025, cuyo plazo de admisión de candidaturas se cerró este martes. Los galardones, que se fallarán a finales de año, cuentan con un presupuesto de 5.000 euros y establecen dos categorías: el Premio a la Iniciativa Empresarial y el Premio a la Trayectoria Empresarial. Ambas están dotadas con un premio en metálico de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El jurado concederá además un accésit de 1.000 euros entre las candidaturas que no resulten premiadas.
El jurado encargado de fallar los premios está compuesto por el alcalde de Castrillón o un concejal/concejala en quien delegue, un representante de Castricom, un representante de la Cámara de Comercio de Avilés, un representante de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, un representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), un representante de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), un representante de la Asociación Empresa Mujer y un representante del Centro de Empresas de La Curtidora.
El sello discográfico Aria Producciones Musicales y la chapistería Alfonso fueron los galardonados con el premio a la iniciativa empresarial y la distinción a la trayectoria empresarial, respectivamente, de la pasada edición. Además, el jurado reconoció al salón de belleza Isabel Muñoz con un accésit por la creación de empleo en el municipio . Las tres empresas premiadas en este pasado ejercicio tenían su sede en Piedras Blancas.
- La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
- Desayuno en la escuela, pero con táper: este es el centro educativo rural de Asturias que ha implantado un servicio de madrugadores muy casero (con nevera, tostadora y exprimidor de las familias)
- Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné
- El gran proyecto del 'nuevo Avilés': industria, ocio y equipamientos a la vera del Centro Niemeyer (y ya se manejan fechas)
- Buenas noticias para los vecinos de Corvera: el Ayuntamiento podrá actuar (por fin) en el campo de golf de Los Balagares, tomado por el plumero de la Pampa
- El metal asturiano necesita 8.000 trabajadores para dar relevo: los perfiles que buscan y el plan para suplirlos
- Una manada de delfines mulares 'baila' al son de las olas en Salinas
- El secreto del mantecado de Avilés, ahora como experiencia inmersiva