Nueve candidaturas optan a los premios empresariales de Castrillón

Nueve empresas concurrirán a la vigésima edición de los Premios Empresariales Castrillón 2025, cuyo plazo de admisión de candidaturas se cerró este martes. Los galardones, que se fallarán a finales de año, cuentan con un presupuesto de 5.000 euros y establecen dos categorías: el Premio a la Iniciativa Empresarial y el Premio a la Trayectoria Empresarial. Ambas están dotadas con un premio en metálico de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El jurado concederá además un accésit de 1.000 euros entre las candidaturas que no resulten premiadas.

El jurado encargado de fallar los premios está compuesto por el alcalde de Castrillón o un concejal/concejala en quien delegue, un representante de Castricom, un representante de la Cámara de Comercio de Avilés, un representante de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, un representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), un representante de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), un representante de la Asociación Empresa Mujer y un representante del Centro de Empresas de La Curtidora.

El sello discográfico Aria Producciones Musicales y la chapistería Alfonso fueron los galardonados con el premio a la iniciativa empresarial y la distinción a la trayectoria empresarial, respectivamente, de la pasada edición. Además, el jurado reconoció al salón de belleza Isabel Muñoz con un accésit por la creación de empleo en el municipio . Las tres empresas premiadas en este pasado ejercicio tenían su sede en Piedras Blancas.