El mejor plan familiar para el fin de semana está en Avilés: llega "Tarzán, el musical" al teatro Palacio Valdés (y es estreno nacional)

"Tarzán" se colgará de las lianas del teatro Palacio Valdés este fin de semana y lo hará por partida triple. Los avilesinos podrán disfrutar de tres funciones de "Tarzán, el musical", una el viernes y dos el sábado, una obra para todos los públicos que llega de la mano de la productora "Theatre properties" bajo un texto y dirección de Silvia Villaú, que también canta y es actriz. Esta nueva representación se suma al largo listado de estrenos nacionales que se dan cita cada año en el odeón avilesino.

La trama está basada en el texto original aunque también plantea una serie de cambios. Surgen entonces Charly, que es el sobrino de Jane; Isabella que es chamana y la encargada de "dar un toque más mágico y acercar la historia de Tarzán de otra manera". Eso lo cuenta Villaú, que desgrana algunos de las particularidades de esta obra que cuenta con cinco acróbatas "que se lanzan desde cinco metros de altura", una banda sonora original compuesta por José Enrique de la Vega y un bloque participativo en el que los niños que asistan a la función colaboren en el desarrollo de la obra, animados por Isabella, la chamana. Habrá actores caracterizados como simios porque Cheetah es otra imprescindible en cualquier obra de Tarzán que se precie. Pero Cheetah no estará sola. "Es mucho más que una aventura en la naturaleza, es un viaje de autodescubrimiento, empatía y respeto", indicó Villaú.

El productor es Tomás Padilla ya ha participado en Avilés con otras funciones. Y lo hace encantado en el Palacio Valdés "un teatro tradicional, a la italiana" en el que ha decidido iniciar la gira de este espectáculo para el que tiene comprometidas otras cuarenta fechas, hasta julio del próximo año. Destaca de "Tarzán el musical" sus 25 cambios de escenografía durante la función frente al uso de pantallas digitales. "Se trata de una selva que respira, que vive, que envuelve al espectador desde el primer segundo", abunda Padilla.

Sinopsis

En el corazón de Lonfres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón. La trama da un giro cuando William Clayton, el heredero más rico de Londres, llega con una noticia inesperada: han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcó el destino de la familia. Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura.

El viaje los llevará a una selva desbordante de magia y peligros, donde descubrirán que la verdadera fuerza está en la familia, la valentía y el respeto por la naturaleza. Allí se cruzarán con Tarzán y su mundo, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus lazos y su capacidad de soñar.