Las personas mayores, protagonistas y activas en una sociedad en transformación

Las personas mayores no son actores sociales pasivos, son protagonistas y juegan un papel fundamental en la transformación de las ciudades y de la sociedad en todos sus ámbitos. "Hay que romper los estereotipos en torno a la vejez" y hay que luchar contra el edadismo, "esa forma de discriminación por ser mayores y que es una violencia estructural".

Estas palabras las ha pronunciado Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge International España en el Centro Niemeyer durante la inauguración del IX Foro Internacional "Vivir más, vivir mejor", que se celebra hoy en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. "Un día para hablar de derechos y de humanidad", porque se trata de hablar de la "dignidad y el reconocimiento del valor de la persona con independencia de su edad", remarcó en su intervención durante el acto enmarcado en la Semana de las Personas Mayores en Avilés.

El Centro Niemeyer ha acogido durante todo el día de hoy una jornada de trabajo en la que se abordaron los diversos temas que preocupan a las personas mayores de 65 años con independencia de su origen, condición social, económica y/o de domicilio.

El acto inaugural contó con la participación, además de Isabel Martínez Lozano, de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y Lluís Aranda Fernández, responsable de centros propios del Programa de Personas Mayores de Fundación "la Caixa”. Rosa Martínez Rodríguez, Secretaria de Estado de Derechos Sociales, y Adrián Barbón, presidente del Principado, saludaron al público a través de sendos vídeos.

La regidora avilesina defendió el papel de las personas mayores, "esa generación sabia y generosa", en la transmisión de la tolerancia, el respeto institucional y la justicia social dada su experiencia vital histórica "para apuntalar una democracia" que en su opinión está en "peligro".

Monteserín también aprovechó para explicar los dos grandes proyectos intergeneracionales que se están ejecutando en Avilés: los pisos colaborativos que construye el Principado en Villalegre y la rehabilitación del chalé que acogía la antigua guardería "Los siete enanitos".

María Ángeles Durán, catedrática de sociología y profesora de investigación ad honorem en el CSIC, fue la encargada de impartir la conferencia inaugural, en la que planteó el dilema: vivir menos y mejor, o vivir más y peor, "el conflicto que se plantea en la vida real".