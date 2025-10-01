El PP de Gozón decidirá su cuarto portavoz del mandato "en los próximos días"

El Partido Popular de Gozón decidirá "en los próximos días" la persona que ocupará el puesto de portavoz municipal. Miembros del partido con más votos en las pasadas elecciones municipales mantuvieron ayer una reunión para abordar este asunto después de la reciente dimisión del tercer portavoz en lo que va de mandato, la de Cristino González, que adujo "motivos personales" no solo para abandonar la portavocía sino también su asiento en el salón de Plenos. A día de hoy, también es una incógnita quién ocupará esa vacante en el grupo municipal. Los siguientes en la candidatura son dos exediles, Isabel Muñiz que estuvo en el PP y Patricia González, que fue de Foro y pasó a ser no adscrita.

La elección de portavoz es algo que el PP de Gozón tiene atascado desde que Ramón Braña presentara su dimisión en abril de 2024, once meses después de los comicios. Florentino Cuétara tomó las riendas del grupo municipal al mes siguiente y dejó su puesto la pasada primavera. En junio, Cristino González fue designado portavoz municipal, sin embargo, apenas duró tres meses en el cargo hasta su dimisión hace varios días. Así las cosas, el PP de Gozón confía en resolver en los próximos días ese asunto, que supondría el cuarto portavoz en poco más de dos años desde mayo de 2023.