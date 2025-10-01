Radio Turismo premia a la guisandera Lola Sánchez por su buen hacer en los fogones
Radio Turismo reconoció este martes la trayectoria de Lola Sánchez. La guisandera de origen murciano, que lleva décadas al frente de los fogones de la célebre sidrería Yumay, fue galardonada con el "Premio Especial" de la entidad "como reconocimiento al éxito personal atesorado durante los años que ha venido desarrollando en el sector hostelero". La propuesta de premiar a Sánchez llegó a iniciativa de Carlos M. Guardado, comendador del Principado de Asturias del Comité Nacional de Radio Turismo. El galardón se entregó en una gala en Cartagena en la que fue reconocido otro avilesino, Alfredo Muñiz, medalla de oro.
