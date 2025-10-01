Román Álvarez: "El barrio más avilesino es Valliniello"

"Los vecinos de Valliniello son más avilesinos y esto es así porque fueron ellos quienes decidieron ser de Avilés", afirma Román Antonio Álvarez, historiador y miembro del Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos). Lo expresó durante una conferencia enmarcada dentro de los actos del salón filatélico avilesino, "Exfiavilés", que este año rinde homenaje al centenario de la adhesión de Valliniello al concejo.

Álvarez tuvo que remontarse a los tiempos medievales de la comarca avilesina para contextualizar los motivos de aquella adhesión. Habló del Alfoz de Gauzón, de aquella "estructura confederada" controlada desde Avilés que se mantuvo hasta la llegada de los Austrias en 1605, que fue cuando Gozón y Carreño consiguieron su autonomía de aquella "confederación" que era el Alfoz. Valliniello pasó a ser parte de Gozón y así fue hasta 1924. Eso sí, en el siglo XIX, detalló Román Antonio Álvarez, hubo "varias intentonas" de sumarse a Avilés, entre otras razones por su proximidad. Sin embargo, esa idea vecinal no cristalizó, detalla el historiador, hasta 1924 cuando una normativa de la dictadura de Miguel Primo de Rivera favorecía las segregaciones y uniones a municipios. "Fue el 27 de noviembre de 1924", abundó el historiador para referirse a la fecha de aprobación de un real decreto sellado 17 días antes.

"Valliniello ya pertenecía por derecho a Avilés desde ese 27 de noviembre, sin embargo había que hacer más trámites", explica. Una comisión formada por miembros de los dos municipios, de Gozón y de Avilés, se encargó de fijar las delimitaciones de la nueva parroquia avilesina. "La agregación fue oficialmente en agosto de 1925, el 26 de agosto, a las 17.00 horas. "Hubo romería y se lanzaron fuegos artificiales", relata Román Antonio Álvarez de aquel momento.

Entonces, el Alcalde era Valentín Alonso García. Aquella jornada histórica inició una marcha a pie acompañado por miembros de la Corporación avilesina desde el centro de la villa hasta la iglesia de San Pedro Navarro. La banda de música de Avilés marcaba el ritmo hasta que comenzaron a repicar las campanas del templo. Hablando de la parroquia de San Pedro Navarro y de la importancia de la ría de Avilés, Román Antonio Álvarez, echó aún más la vista atrás para hablar de un documento de 1304 en el que hacía mención al capellán de "San Pedro Nevarno" en vez de San Pedro Navarro, que es el nombre actual y oficial de la parroquia de Valliniello. "Nev, de Nevarno, viene del indoeuropeo y significa 0‘agua’ y es la raíz del topónimo ‘Nieva’", indicó Román Antonio Álvarez.