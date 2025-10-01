Saint -Gobain suspende la negociación del convenio por el rechazo sindical

La dirección de Saint-Gobain Cristalería ha suspendido la reunión que había programado para hoy en la que, en teoría, se tenía que conformar la mesa negociadora del convenio colectivos. La razón se encuentra en el rechazo de los sindicatos a la pretensión de la compañía de limitar las negociaciones a las instalaciones de Avilés, en lugar de hacerlo en el ámbito de aplicación y negociación intercentros.

La empresa sorprendió a los representantes sindicales denunciando el convenio que está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Pero solo para la planta de La Maruca, donde únicamente opera la división de Glass tras el cierre de Sekurit, el año pasado. Esto supone dejar de lado a la plantilla de Arbós.

Saint-Gobain registró la denuncia del convenio el 29 de septiembre en el registro estatal de convenios colectivos, y unos días antes, el 25, lo había hecho en el autonómico.

Las razones de las partes

La empresa considera que la negociación de un convenio específico para el centro de Avilés permitirá adaptar de manera más eficaz las condiciones laborales a la realidad productiva, organizativa y social del centro. Por contra, las organizaciones sindicales consideran que la única pretensión de la compañía es rebajar sus condiciones laborales, en las que también incluyen la rebaja salarial del 20% para asegurar la construcción del nuevo horno float, además de la jornada laboral, el sistema de retribuciones, la clasificación profesional, las modalidades de contratación, el régimen disciplinario o la salud laboral, entre otras. La plantilla reclama que se acorte el tiempo para dar luz verde a la construcción del nuevo horno float, como garantía de futuro.