El show de "Queen" en el Niemeyer cuelga el cartel de "no hay entradas"

Tras conquistar más de 40 países y vender millones de entradas, el espectáculo "Good Save the Queen" ha colgado el cartel de "no hay entradas" el sábado, 25 de octubre, en el Centro Niemeyer de Avilés, con un show arrollador que revive la música y la energía de Queen como nunca antes. Hoy se han puesto a la venta las entradas de visibilidad reducida al precio de 27 euros.

Con más de dos décadas de trayectoria y considerada la banda tributo a Queen más importante del mundo, este éxito de God Save the Queen se suma a otros llenos de la temporada del Centro Niemeyer: las cinco funciones de "Escenas de la vida conyugal", las tres funciones de "1936" y el encuentro del Ciclo Palabra entre el escritor David Uclés y el agitador folclórico Rodrigo Cuevas, todos ellos en el Auditorio del centro cultural avilesino.

A ello se suma la buena acogida que ha tenido la conferencia a cargo del director y heredero del Archivo Colita Fotografía, Francesc Polop, quien repasará el legado de Colita, un fiel testimonio de la realidad social de un país en pleno punto de inflexión histórica y democrática, en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que tendrá lugar el viernes 3 de octubre.