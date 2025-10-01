Treinta alumnos franceses, de intercambio en el Santo Ángel

Una treintena de estudiantes del colegio Sacre Coeur de Lozere (Francia) visitaron ayer la casa consistorial de Avilés. Este grupo participa en un programa de intercambio educativo con alumnado del colegio Santo Ángel de Avilés a través del programa "Erasmus +", financiado con fondos europeos. El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, recibió a los jóvenes en el salón de recepciones municipal donde les destacó la importancia de este tipo de programas de intercambio que "velan por algo tan importante como compartir, y ser tolerantes". "Si no fuera por estos fondos europeos no sería posible que alumnos de familias humildes estén aquí ni que nosotros vayamos a verles", señaló Susana Fonalleras, docente del Santo Ángel e impulsora del programa Erasmus + en el centro avilesino, que avanzó además que este curso, su colegio realizará otros intercambios con centros de varios países europeos.

Juan Carlos Guerrero detalló a los pequeños estudiantes galos que el salón de recepciones municipal data de 1677, entre otros detalles, y les invitó a disfrutar de su experiencia en Avilés, que para casi la totalidad de los franceses era la primera vez que visitaban un lugar del Norte de España. "Sois el futuro, con valores como la tolerancia y la paz" que son los pilares de este programa de intercambio. El Ayuntamiento entregó a la comitiva francesa varios ejemplares de "La fabina Fabiola en la villa de Avilés", que es un trabajo del IES de La Magdalena para mostrar los rincones del casco histórico.