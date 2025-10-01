Viernes cultural en todo Corvera
Las actividades de la "Noche blanca" se llevarán a cabo en las siete parroquias e incluyen talleres de artesanía, exposiciones y conciertos
C. G.
Corvera se prepara para su séptima "Noche blanca", la segunda consecutiva, con una catarata de actividades que recorrerán, por primera vez, todas las parroquias del concejo desde las 17.00 horas del viernes 3 y hasta la 2.00 de la madrugada de la noche del viernes al sábado. Este martes, frente al centro Tomás y Valiente de Las Vegas, se presentó oficialmente el cartel, con la participación del Ayuntamiento, Apycmec (Asociación del pequeño y medio comercio de Corvera) y representantes del tejido social del concejo.
Entre las actividades, destacan cuatro "estrenos exclusivos" para Corvera: a las 22.00 horas, en El Llar de Las Vegas "La música que llevas dentro; un espectáculo musical a cargo de la Banda de Música de Corvera, los Talleres de Teatro de Adultos de Corvera y el Taller de Panderetas; la exposición de "Patricia x La Libertad: Mujer Ubuntu / Mujer Viajera", en La Lechera de Cancienes a las 22.00 horas; el concierto de Nerea Marfiki, también en La Lechera a las 23.30 horas; y la "masterclass" de Bras Rodrigo en el Museo de los Países Celtas de Villa de 21.00 a 22.00 horas.
Las actividades se complementarán con talleres de mosaico, fotografía, pintura y pandereta, además de cuenta cuentos, desfiles de moda y talleres infantiles para los más pequeños o actuaciones musicales en algunos establecimientos de hostelería del concejo.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, celebró la "fuerza y unidad" del tejido asociativo y comercial de Corvera: "Hemos logrado que la ‘Noche Blanca’ dé un salto histórico y llegue a todas las parroquias".
