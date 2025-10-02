Castrillón celebra a sus "sabios"

Castrillón celebró este miércoles, 1 de octubre, el Día de las Personas Mayores. La jornada comenzó a las diez de la mañana con una bienvenida y felicitación a cargo del alcalde, Eloy Alonso, quien agradeció al colectivo de mayores del concejo –que representan el 40 por ciento de la población– "su ejemplo y sabiduría".

Con la celebración, se puso también en marcha el programa Soledad no Deseada con la pegada simbólica del primer cartel y el inicio del buzoneo de folletos informativos. Además, se habilitó un libro de sugerencias y comentarios en el que la ciudadanía pudo dejar sus ideas para mejorar la vida de las personas mayores. Por otro lado, aprovechando e mercado semanal de Piedras Blancas, el alumnado del taller de empleo "Dinamizando Castrillón" realizaron encuestas a pie de cale para ayudar a determinar la situación en la que se encuentran las personas mayores así como para conocer sus necesidades.

Para finalizar, el grupo de movimiento expresivo y baile creativo de la asociación Mujeres Dulce Chachón ofreció una actuación en el mercado. Por último, también se celebraron varias actuaciones en la Casa de Encuentros de Castrillón, donde también se repartieron pegatinas con el lema "Ya soy mayor".