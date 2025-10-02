Una colisión marítima, 3.000 litros de combustibles vertidos y 120 personas desplegadas: Así se llevó a cabo el gran simulacro por accidente medioambiental de Luanco

Cerca de 120 personas trabajaron este jueves en la playa de Luanco para controlar el derrame de cerca de tres toneladas de carburante tras la colisión entre dos buques a tres millas del noroeste del puerto de Gijón. El suceso, que supone una de las catástrofes medioambientales más importante del Principado de Asturias, formó parte de un simulacro nacional de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos, y cuyo objetivo fue evaluar la capacidad de respuesta conjunta ante una emergencia ambiental de gran escala y reforzar la coordinación entre administraciones.

Las maniobras de preparación ante vertidos en el mar reunieron a efectivos de diferentes administraciones e instituciones: Principado de Asturias, Bomberos de Asturias; Ministerio de Transición Ecológica, ayuntamientos de Gozón, Gijón y Avilés; Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio de Transporte; Salvamento Marítimo; Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés; Cruz Roja; y el Instituto Español de Oceanografía del CSIC. Además, junto a los 120 efectivos humanos, se sumaron dos helicópteros del 112 de Asturias y del Instituto Armado, seis drones y tres embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Benemérita.

EN IMÁGENES: Así se vivió el espectacular simulacro en Luanco por el vertido de toneladas de hidrocarburos al mar / Luisma Murias

La simulación del vertido se llevó a cabo mediante trozos de corteza de pinos, los cuales "fueron arrastrados hasta la orilla". Allí, personal de las diferentes administraciones, con trajes de protección, recogieron el material y lo separaron de la arena para trasladarlos a contenedores para su posterior traslado a zona segura. Además, equipos de salvamento extendieron una barrera para impedir el avance de los restos.

Coordinación entre administraciones

Estos ejercicios se llevan a cabo dos veces al año, tal y como explicó Itziar Martín, directora de Protección del Mar del Ministerio de Transición Ecológica. Estos ensayos, concretó Martín, se realizan en una ubicación diferente de la geografía española "para ver el nivel de coordinación entre las distintas administraciones que estaríamos presentes en un caso real". Esto se debe a que existen dos planes: el autonómico y el estatal. Así, Martín concretó que la principal dificultad es conocer al detalle "quién está al otro lado" para saber con la mayor precisión posible "cómo funcionan los planes de respuesta de cada uno" y cómo mejorar "para actuar de forma coordinada".

Sin riesgo para humanos, pero sí para flora y fauna

Si bien los hidrocarburos no suponen un peligro para las poblaciones, más allá de las medidas de prevención a la hora de manipularlo, Martín sí recalcó que estos vertidos implican un "riesgo" evidente para el medioambiente, ya que "disgrega en la columna de agua, llega al fondo marino y afecta a organismos y ecosistemas".

España, lista para actuar

Sobre la capacidad de acción tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y municipios, Martín fue contundente: "Sí que estamos preparados". "Cada caso, cada emergencia real es diferente y va a requerir unas capacidades distintas, pero es verdad que las capacidades que tiene ahora mismo el Ministerio de Transportes, junto al resto de administraciones y organismos, entre todos sí que somos capaces de dar respuesta prácticamente a cualquier suceso que pueda llegar a nuestras costas". Además, y en caso de que estos recursos fallasen, Martín aportó calma y destacó que "siempre tenemos la opción de acudir a mecanismos de coordinación europeos y de los países vecinos, igual que prestamos nosotros ayuda si hace falta a Francia o a Portugal".