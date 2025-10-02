La criminalidad baja en Avilés, y estas son las cifras

"Avilés lidera el descenso de la delincuencia en Asturias, y eso pese al alza de la cíberdelincuencia, especialmente de las estafas informáticas". La comisaria jefe de la Policía Nacional, Inmaculada Leis, ha hecho esta aseveración durante su discurso en la conmemoración de Los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo, celebrada este mediodía en un acto oficial en la Casa de Cultura.

Las cifras avalan su aseveración. La Comisaria Jefe aseguró que la criminalidad en Avilés se redujo en el primer semestre de este año, respecto del mismo periodo del año pasado, gracias al descenso generalizado de la delincuencia común. Según explicó, se ha esclarecido casi el 80% de los robos por el método del tirón, y resumió las cinco grandes operaciones antidroga desarrolladas en la ciudad, la última en el barrio de El Pozón hace solo unos días.

Según los datos del Ministerio del Interior, las cifras en la ciudad se sitúan 12,9 y 15,9 puntos porcentuales por debajo de Oviedo y de Gijón, respectivamente.

Inmaculada Leis destacó, sin embargo, un incremento de la cíberdelincuencia del 6,8%, un avance que también se registra en el resto de la región y del país.

La Comisaría jefe se refirió también a los homicidios de Israel Hernández en noviembre de 2024 y de Noelia González, el pasado mes de agosto. "Delitos impredecibles, pero que gracias a la discreta, impecable y rápida investigación realizada se permitió detener a los presuntos autores en un corto espacio de tiempo".

Pese a estos buenos resultados, Leis advirtió de que "no podemos caer en la complacencia, porque la criminalidad es dinámica e itinerante". También remarcó la intensa colaboración con la Policía Local de Avilés y con la Guardia Civil.

El acto de celebración fue escenario de la entrega de las condecoraciones, metopas y diplomas a quienes han destacado por su labor en el Policía Nacional y a entidades y personas colaboradoras.