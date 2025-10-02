Doce nuevos agentes aportan "frescura" a la Policía Local de Avilés

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés acogió este mediodía el acto de recepción a los doce nuevos agentes de la Policía Local, que se suman a la plantilla del concejo, la cual está compuesta 115 agentes a día de hoy. El acto contó con la participación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el concejal de Empleo, Noé Vega; el jefe de la Policía Local, Rafael Ángel Rodríguez; y el director de la Escuela de Seguridad Pública de Asturias, Óscar Marcos López.

Los doce nuevos agentes (diez hombres y dos mujeres) superaron el curso básico para policías locales de nuevo ingreso impartido en la academia del Principado. Esta formación se realiza entre mayo y septiembre –los nuevos efectivos de Avilés finalizaron el curso hace dos semanas– y contó con 1.000 horas de preparación. En total, se graduaron 94 agentes, que conformaron la 31.ª promoción de funcionarios de carrera municipales asturianos.

EN IMÁGENES: Así fue la recepción a los doce nuevos agentes de la Policía Local de Avilés en el Ayuntamiento / Luisma Murias

Uno a uno, los nuevos agentes de la Policía Local de Avilés fueron llamados para jurar o prometer el cargo y recibir, de manos de la Alcaldesa y del concejal de Empleo Noé Vega, la protocolaria condecoración. Al acto acudieron también decenas de familiares y amigos de los ya agentes locales, que aprovecharon la finalización de los discursos para fotografiarse con los doce agentes.

Rasgo clave para el servicio

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín –aun con el brazo en cabestrillo tras una rotura de muñeca que la obligó a ausentarse del último Pleno– no dudó en dar la bienvenida a los nuevos agentes y mostrar confianza en ellos: "Aportáis la frescura necesaria para asumir la apasionante labor de ser servidores públicos". A ello, Monteserín añadió que la de agente de policía es una de las profesiones "más vocacionales" y que supone "entrega diaria, empatía e inteligencia".

Mariví Monteserín también tuvo palabras para las y los agentes que precedieron a los recién incorporando, destacando que "muchos hombres" y "cada vez más mujeres", precedieron "en esta noble tarea de contribuir, con trabajo y compromiso diario, a mejorar la calidad de vida de las personas que viven o disfrutan de Avilés", así como "a contribuir a la seguridad y al progreso" de la ciudad.

Avilés, referente en seguridad

En cuanto a la situación de seguridad en Avilés, Monteserín señaló que la villa se trata de una "ciudad segura" en la que la tasa de criminalidad en el segundo trimestre de este año "ha vuelto a disminuir". En concreto, se redujo en un 14,9 por ciento respecto a meses anteriores y se diferencia del conjunto del Principado de Asturias, cuya criminalidad se incrementó en un 3,1 por ciento en el mismo periodo. Además, la Alcaldesa destacó que Avilés "lidera a los municipios con más de 20.000 habitantes". Esto, señaló la regidora municipal, es consecuencia de "la coordinación de todos los servicios y de la consolidación de política sociales" para dar una respuesta rápida a la realidad de la ciudadanía.

Despedida en familia

La jornada finalizó con una espicha en el restaurante Tierra Astur de Avilés, donde, además de celebrar la incorporación de los nuevos agentes, se despidió por jubilación al avilesino Miguel Chicharro, "Chicho", tras 35 años de servicio. "Ha sido un compañero ejemplar que nunca dudó en seguir el comportamiento que se espera de un policía", señaló el jefe del cuerpo. Por su parte, "Chicho", que recibió una placa conmemorativa, destacó que "Lo más importante es el compañerismo. Sin él, ganas un partido pero pierdes la liga".